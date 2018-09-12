Türk gıda ürünleri Fine Food Avustralya Fuarı’nda

MELBOURNE (AA) – Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Didem Elmas, ‘‘Bizim, Türk ihracatçıları olarak öncelikli hedefimiz Avustralya’daki pazar payımızı artırmak.’’ dedi.

Ev sahibi Avustralya’nın yanı sıra 30 farklı ülkeden, gıda ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 900'den fazla firmanın katıldığı 10-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 34. Fine Food Avustralya Fuarı Melbourne Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Türkiye’nin 15 firma ile temsil edildiği fuarda, Türk gıda ürünleri de yerini aldı.

KUMİB Yönetim Kurulu Üyesi Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada fuardaki hedeflerine ilişkin olarak, "Bizim, Türk ihracatçıları olarak öncelikli hedefimiz Avustralya’daki pazar payımızı artırmak." ifadelerini kullandı.

KUMİB organizasyonu ile fuarda üçüncü kez yer aldıklarını ve katılan ihracatçı firmaların ürünlerine ‘‘gözle görülür’’ bir talep artışının yaşandığını vurgulayan Elmas, "Bundan sonraki süreçte ihracatçılarımızın buradaki varlığını sürdürmek ve potansiyelini artırmak adına, sadece fuar organizasyonu ile de sınırlı kalmayıp, ticaret heyetleri, alım heyetleri, B to B (Business-to-business ) organizasyonlarının çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.