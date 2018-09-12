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Türk gıda ürünleri Fine Food Avustralya Fuarı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:11 | Son Güncelleme

KUMİB Yönetim Kurulu Üyesi Didem Elmas: - "Öncelikli hedefimiz Avustralya’daki pazar payımızı artırmak"

MELBOURNE (AA) – Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Didem Elmas, ‘‘Bizim, Türk ihracatçıları olarak öncelikli hedefimiz Avustralya’daki pazar payımızı artırmak.’’ dedi.

Ev sahibi Avustralya’nın yanı sıra 30 farklı ülkeden, gıda ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 900'den fazla firmanın katıldığı 10-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 34. Fine Food Avustralya Fuarı Melbourne Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Türkiye’nin 15 firma ile temsil edildiği fuarda, Türk gıda ürünleri de yerini aldı.

KUMİB Yönetim Kurulu Üyesi Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada fuardaki hedeflerine ilişkin olarak, "Bizim, Türk ihracatçıları olarak öncelikli hedefimiz Avustralya’daki pazar payımızı artırmak." ifadelerini kullandı.

KUMİB organizasyonu ile fuarda üçüncü kez yer aldıklarını ve katılan ihracatçı firmaların ürünlerine ‘‘gözle görülür’’ bir talep artışının yaşandığını vurgulayan Elmas, "Bundan sonraki süreçte ihracatçılarımızın buradaki varlığını sürdürmek ve potansiyelini artırmak adına, sadece fuar organizasyonu ile de sınırlı kalmayıp, ticaret heyetleri, alım heyetleri, B to B (Business-to-business ) organizasyonlarının çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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- "Avustralya, Avrupa kalitesinde ama makul fiyatlarla mal satabileceğimiz bir ülke"

Melbourne Ticaret Ataşesi Tayfun Kılıç da, milli katılım organizasyonu içindeki 12 firma ve ayrı katılmayı tercih eden 3 firma ile birlikte toplam fuardaki 15 Türk firmasının Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiğini kaydederek, "Buraya (Avustralya’ya) 150-200 milyon dolara yakın tarımsal ürün ihracatımız var, ihracatın artmasına bu fuarın vesile olacağını düşünüyorum." dedi.

Avustralya genel fiyat düzeylerinin çok yüksek ve kişi başına yaklaşık 55 bin dolarlık geliri ile ihracat ürünleri açısından düşük fiyat rekabetinin yaşanmayacağı bir ülke olduğunu altını çizen Kılıç, "Biz burada kalitemizle, Avrupa kalitesinde ama makul fiyatlarla mal satabileceğimiz bir ülke, ben sadece gıda ve tarım ürünleri ihracatçılarımızı değil tüm ihracatçılarımızı Avustralya’ya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avustralya’da yerleşik olan ve yoğun olarak Türkiye’den olmak üzere birçok ülkeden ithalat gerçekleştiren Türk kökenli firmaların da yer aldığı fuar yarın sona erecek.

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Avustralya Fine Food Avustralya Fuarı KUMİB

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