Türk girişimciden Karadağ'da tekne turu

ULCİNJ/İSTANBUL (AA) - Karadağ'ın Ulcinj (Ülgün) bölgesinde turizm yatırımları bulunan ve burada ilk tekne turlarını düzenleyen Türk girişimci Elvan Tunca, önümüzdeki yıl Türkiye'den götüreceği büyük bir korsan teknesiyle ilgiyi artırmayı hedefliyor.
Almanya'da yaşayan iş adamı Tunca, Arnavut bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiği Karadağ'ın Ulcinj bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada 14 kilometre uzunluğundaki sahilde bir plaj işletmeye başlayan Tunca, bölgedeki eksikliği görerek tekne turu organize etmeye başladı. Türkiye'den gelen kaptan ve ekiple tekne turları düzenleyen Tunca, önümüzdeki yıllarda daha farklı turistik hizmetler sunmayı amaçlıyor.
Tunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'dan Arnavut arkadaşının kendisine bu bölgeyi anlatarak yatırım yapılabileceğini söylediğini aktardı.
Bunun üzerine Ulcinj'e gelerek araştırma yaptıklarını anlatan Tunca, "Yatırımcı olarak baktık güzel buralar. 14 kilometre kum sahili var. Buradan bir yer bulup aldık, yatırım yaptık. Yaklaşık yarım kilometrelik alan bizde. Sahildeki en büyük bölüm bize ait, yaklaşık 30 bin kilometrekare. Kamping alanımız da var." dedi.
Burada yat turları yapılmadığını fark ettiklerini dile getiren Tunca, şöyle konuştu:
"Dedik burada neden böyle bir şey olmasın? Türkiye'den elemanlarımızı getirdik, kaptanımız Türk, işletmemiz Türk. Türkiye'de yapılabilen en iyi şekilde hizmetleri buraya da getirdik. İlgi çok büyük, haftalardır dolu geçiyor. İlk 3-4 hafta zorlandık, yenilik olduğu için insanlar alışana kadar. Özel bir tekne diye düşündüler, sonra herkesin binebileceğini anlayınca geldiler. Tekne Türkiye'den. Burada bir İngiliz almıştı, biz de ondan aldık. Kotor'da yatıyordu."
Yatırım düşüncelerinin sürdüğünü vurgulayan Tunca, "Hedefimiz daha büyük bir tekne getirmek, bir korsan teknesi. Türkiye'den bakacağız artık. Bodrum, Antalya, Marmaris'te var. Bir tane gözümüze kestirdik, Allah izin verirse seneye buraya getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan
Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı
Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!
İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım
Güzelleşmek isterken kirpiklerinden oldu!
Gelinliği attı, siyah bikinisiyle kaldı!
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum