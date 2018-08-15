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Türk girişimciden Karadağ'da tekne turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:01 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan Elvan Tunca, Türk ekibin kullandığı tekneyle Ulcinj bölgesinde turlar düzenliyor - Tunca: - "Hedefimiz daha büyük bir tekne getirmek, bir korsan teknesi. Türkiye'den bakacağız artık. Bodrum, Antalya, Marmaris'te var. Bir tane gözümüze kestirdik. Allah izin verirse seneye buraya getireceğiz"

ULCİNJ/İSTANBUL (AA) - Karadağ'ın Ulcinj (Ülgün) bölgesinde turizm yatırımları bulunan ve burada ilk tekne turlarını düzenleyen Türk girişimci Elvan Tunca, önümüzdeki yıl Türkiye'den götüreceği büyük bir korsan teknesiyle ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Almanya'da yaşayan iş adamı Tunca, Arnavut bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiği Karadağ'ın Ulcinj bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada 14 kilometre uzunluğundaki sahilde bir plaj işletmeye başlayan Tunca, bölgedeki eksikliği görerek tekne turu organize etmeye başladı. Türkiye'den gelen kaptan ve ekiple tekne turları düzenleyen Tunca, önümüzdeki yıllarda daha farklı turistik hizmetler sunmayı amaçlıyor.

Tunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'dan Arnavut arkadaşının kendisine bu bölgeyi anlatarak yatırım yapılabileceğini söylediğini aktardı.

Bunun üzerine Ulcinj'e gelerek araştırma yaptıklarını anlatan Tunca, "Yatırımcı olarak baktık güzel buralar. 14 kilometre kum sahili var. Buradan bir yer bulup aldık, yatırım yaptık. Yaklaşık yarım kilometrelik alan bizde. Sahildeki en büyük bölüm bize ait, yaklaşık 30 bin kilometrekare. Kamping alanımız da var." dedi.

Burada yat turları yapılmadığını fark ettiklerini dile getiren Tunca, şöyle konuştu:

"Dedik burada neden böyle bir şey olmasın? Türkiye'den elemanlarımızı getirdik, kaptanımız Türk, işletmemiz Türk. Türkiye'de yapılabilen en iyi şekilde hizmetleri buraya da getirdik. İlgi çok büyük, haftalardır dolu geçiyor. İlk 3-4 hafta zorlandık, yenilik olduğu için insanlar alışana kadar. Özel bir tekne diye düşündüler, sonra herkesin binebileceğini anlayınca geldiler. Tekne Türkiye'den. Burada bir İngiliz almıştı, biz de ondan aldık. Kotor'da yatıyordu."

Yatırım düşüncelerinin sürdüğünü vurgulayan Tunca, "Hedefimiz daha büyük bir tekne getirmek, bir korsan teknesi. Türkiye'den bakacağız artık. Bodrum, Antalya, Marmaris'te var. Bir tane gözümüze kestirdik, Allah izin verirse seneye buraya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Karadağ tekne turu Türk girişimci ulcinj

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