Türk girişimciler dünyaya tanıtılacak

İSTANBUL,(DHA)- Türkiye’nin büyüyen girişimcileri, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak olan ‘Türkiye’nin Yüzü’ almanağı ile dünyaya tanıtılacak. Lob'in Türkiye, ‘Siz Türkiye’nin Yüzü ve Gururusunuz ve Türkiye Sizlerle Işıldıyor’ mottosu ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde “Türkiye'nin Yüzü ve Gururu” Kataloğu tanıtım toplantısını düzenledi. Toplantıya, eski sağlık ve Turizm Bakanlarından Bülent Akarcalı, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Lob’in Türkiye Başkanı Fahri Ustaoğlu, işadamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Ustaoğlu konuşmasında, Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek çalışmanın ihracata katkı sağlayacağını ifade etti. “TÜRKİYE’NİN İHRACATINA DESTEK OLACAĞIZ” Projenin başkanlığını yürüten Fahri Ustaoğlu, Türkiye’nin ihracatına destek vermek için nitelikli ürün ve hizmet üreten kurumları almanakta bir araya getireceklerini ifade etti. Ustaoğlu, “Sosyal medyayı kullanamayışı, dil eksiliği, iletişim eksikliği gibi sebeplerle yurtdışına gidememiş markaları bir araya getiriyoruz. İngilizce ve Türkçe hazırlanacak almanakla 220 devletin ticaret bakanlığına, iş dünyası derneklerine ve ülkelerin önde gelen şirketlerinin CEO’larına bu almanak gönderilecek. Bunun diğerlerinden farkı referans almanağı olmasıdır. Çünkü akademik kurul buraya hangi markanın gireceğine karar verecek” diye konuştu. AVRUPALI İŞADAMLARI TÜRKLERLE BULUŞACAK Almanakta yer alacak markalara 2 sayfa yer verileceğini vurgulayan Ustaoğlu, kriterleri arasında farkındalık oluşturan projelerin, üretim ya da hizmet olması gerektiğini dile getirdi. 15 Kasım’da Londra’da bine yakın Avrupalı işadamıyla, Türk iş adamlarının buluşacağının altını çizen Ustaoğlu, “Daha sonra da Tokyo ve New York’ta da bu çalışmalar devam edecek. Türkiye şu anda dünyada en fazla dikkat çeken ülkelerden birisi. Dış pazarlara açılabilen bir yapımız var yeni üretim olanaklarını sağlayabilecek bir yapımız da var. Türkiye bu noktada hem Müslüman kimliğiyle tercih edilen bir marka konumunda. Marka itibarımız da çok yüksek. Bu zamana kadar bu görülemedi. Bunu da bu almanağın tanıtımıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. ÜRETİLECEK HER DEĞERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ Toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye’nin tanıtılmasının söz konusu olduğu her şeyin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Hacısalihoğlu, “Sadece ürettikleriniz ve başardıklarınızla yetinemezsiniz. Bunun kıymetlenmesine büyük ihtiyaç var. En kıymetli yerler ilgi çeker ve bütün projeler oraya yönlendirilir. Medeniyet havzamız, ulusal sınırlarla sınırlanmayacak kadar geniştir. Markalarımızın tanıtımla, medeniyet havzasına taşınması çok önemli. Bu çalışma da buna hizmet edecek. Üniversite olmak değer üretmektir, üretilecek her değere ev sahipliği yapmak asli görevimiz” ifadelerini kullandı. “MARKA OLMANIN ALTINDA ‘KALİTE’ VAR” Toplantıda konuşan eski sağlık bakanı Bülent Akarcalı ise, marka olmanın altında kalitenin yer aldığını söyledi. Akarcalı, “Hiçbir ülke bir işi sıfırdan büyüyerek yapmıyor, önce ‘başlamak’ gerekiyor. Eskiden Çin ve Japon malları kötüydü, şimdi Japon malları kaliteli, Çin malları bu yolda ilerliyor. Marka olmanın altında yatan kalitedir, tanınmışlık değildir. Türk insanın dar ve az imkâna rağmen marka olayında hızlı şekilde geliştiğini söyleyebilirim. İmkânların kısıtlılığı uluslararası rekabetin zorluğundan kaynaklanıyor” dedi. “YATIRIM KARARINDA ALMANAK ÖNEMLİ YER TUTACAK” Alfa Investment firmasından Dr. Necip Uludağ ise yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Türk markaların yurt dışında tanıtılması memleket meselesidir. Özellikle yabancı yatırımcılar bir ülkede yatırım yapma kararı verdiklerinde, ilk bakacakları şey bu almanak olacaktır. Bu almanaklar markalar adına da hayati önem taşıyor. Hem ülkemiz, hem de ülkenin markaları adına uluslararası gelişime katkı sağlayacağım için mutluluk duyuyorum.” 15 Kasım’da Londra’da gerçekleşecek toplantıya katılamayan firmalar için de 23 Eylül’de Çırağan Sarayı’nda kokteyl gerçekleştirilecek.



