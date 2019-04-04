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Türk girişimcilerden Etiyopya'da su şişeleme tesisi yatırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Türk şirketi, 6,5 milyon dolarlık yatırımla su şişeleme tesisi kurdu

ADDİS ABABA (AA) - Türk yatırımcılar, yaklaşık 100 milyon nüfuslu Etiyopya'da yeni ambalajlı su markasını tanıttı.

Başkent Addis Ababa'daki "Avante Suları"nın tanıtım programına ülkedeki çok sayıda basın mensubu katıldı.

General Group İçecekleri Genel Müdürü Bülent Durmaz, yaptığı konuşmada, ülkedeki su şirketlerinin çoğunun su değerleri açısından dünya standartlarını karşılayamadığını söyledi.

İnsan sağlığına ve çevrenin korunmasına büyük özen göstererek üretim yaptıklarını vurgulayan Durmaz, tüm pet şişeli suların toplanarak yeni kurulan geri dönüşüm tesisinde yeniden ekonomiye kazandırılacağını belirtti.

Addis Ababa'ya 110 kilometre uzaklıkta bulunan Debre Berhan şehri kırsalına yaklaşık 6,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan su şişeleme tesisi, 4 bin 700 metrekarelik kapalı alana sahip.

Etiyopya piyasasına 0,5 litre, 1,5 litre, 5 litre ve 19 litrelik plastik şişelerle adım atan şirket, saatte 30 bin litre üretim yapabiliyor.

Şirket, ilerleyen yıllarda kozmetik ve diğer içecek türlerinde üretim yapacak yeni tesisler kurmayı hedefliyor.

Ülkede tekstil, mobilya ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten yaklaşık 150 Türk şirketi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ambalajlı su ekonomi Etiyopya

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