Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin umudu oldu - (ÖZEL)

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 4 yıl önce break dans yaparken, düşmesi sonucu boynundan aşağısı felç olan Emre Kara (31), telefonun dokunmatik kalemini ağzıyla kullanarak, çektiği videolarla fenomen oldu. Çin'de yaşayan Türk girişimci Mehmet Türker (29), felçli hastaların sadece baş hareketleriyle akıllı telefon ve bilgisayar kullanabildiği özel gözlüğü Kara'ya hediye etti. Emre Kara, artık videolarını daha rahat çekiyor.

Antalya'da Kara ailesinin en küçük çocuğu Emre, 2015 yılında break dans yaptığı sırada, boynunun üzerine düşünce felç oldu. Omuriliğindeki C4 ve C5 kemikleri kırılan Emre Kara, o günden sonra boynundan aşağısını hareket ettiremedi. Bir süre sonra ağabeyi Emrah Kara'dan telefonunu önüne koymasını, dokunmatik kalemi ise dudaklarının arasına yerleştirmesini isteyen Emre Kara, çeşitli videolar çekmeye başladı. Video paylaşım sitesi YouTube'da kendi sayfasına videolarını yükleyen Kara, kısa sürede fenomen oldu.

DHA muhabiriyle geçen ay röportaj yapan Emre Kara, beyin takip cihazı almak istediğini duyurdu. Haberin ardından Çin'de yaşayan Türk girişimci Mehmet Türker, ürettiği gözlüğü Emre Kara'ya hediye etti. Ellerini kullanamayan kişiler için üretilen gözlük sayesinde Kara, artık videolarını daha rahat çekebiliyor.