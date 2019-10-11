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Türk gönüllerinden Suriyeli kardeşlerine seyyar müze etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Genç İHH Suriye’nin Azez kenti ve Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Elbab ve Mare’de çocuklar için ‘Seyyar Müze’ etkinliği düzenledi.Türkiye’nin operasyonlarıyla temizlenen Kilis’in karşısında bulunan Fırat Kalkanı Bölgesi’ne yerleşen yüz binlerce insan, hayatlarını mülteci kamplarında geçiriyor.

Genç İHH Suriye’nin Azez kenti ve Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Elbab ve Mare’de çocuklar için ‘Seyyar Müze’ etkinliği düzenledi.
Türkiye’nin operasyonlarıyla temizlenen Kilis’in karşısında bulunan Fırat Kalkanı Bölgesi’ne yerleşen yüz binlerce insan, hayatlarını mülteci kamplarında geçiriyor. Bu bölgede okul çağında 350 bini aşkın çocuk bulunuyor.
Genç İHH Suriye’de 9 yıldır süren savaş sebebiyle müze ve bilimden uzak kalmış çocukların için 4 gün boyunca farklı okullarda “Seyyar Müze” etkinliği düzenledi. Etkinlikte 3 binden fazla çocuk katılım sağlarken 2 bin 500 çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca kamplarda yaşayan çocuklar için uzayla alakalı bilgilendirme, kimya deneyleri, çeşitli yarışmalar ve oyunlar düzenlendi.
Çocukların eğitim hayatlarını destekleyici nitelikte bir çalışmayla beraber savaşın sebep olduğu psikolojik etkilerden çıkmaları ve eğitimde imkan eşitliğinin sağlanması hedeflendi.
“Öğrenmenin yeri ve zamanı yoktur”
Çocukların dünyaya bakışlarına yeni bir pencere açarak, kalıcı bir çalışmanın başlangıcını yapmayı hedeflediğini söyleyen Genç İHH saha sorumlusu Hasan Demir, “Aynı zamanda bu çalışma ile bilimin ve öğrenmenin sadece rahat koşullarda değil her zaman ve her yerde yapılabileceğini göstermeye çalıştık.”
Demir,” 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminin başlangıcında bölgedeki okulların müfredatlarında özellikle gezegenlerle ilgili yer alan konuyu görsel nitelikte destekleyici modelleme çalışmaları yapıldı. Bu şekilde çocuklar derslerde tek boyutlu olarak işledikleri bilgileri pekiştirdi. “
Genç İHH Çocuk Sorumlusu Mihriban Gezer, Bölgedeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak projeyi hazırladıklarını ifade ederek, “ Uzun süreden beri eğitimden uzak duran çocukların eğitimlerini destekleyecek projeler düşünmeye başladık. Savaşın il yıllarında bir dergi çıkarmıştık. Çocuklar eğitimleri boyunca yazılı olarak görememişlerdi, savaş nedeniyle çevrelerinde görmedikleri hayvanları tanıttık. Bunun daha işlevli olması için seyyar müze olarak yola çıktık” dedi.

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