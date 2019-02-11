Türk gönüllüler eğitim çalışmalarıyla Nijerya'nın geleceğine ışık tutuyor

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Türk sivil toplum kuruluşlarınca (STK) yürütülen eğitim faaliyetleri, çatışma ve ekonomik zorluklar nedeniyle 13 milyondan fazla çocuğun okula gidemediği Nijerya'nın geleceğine ışık tutuyor.
Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuğun bulunduğu 200 milyon nüfusa sahip ülkede, Türk STK'lerin mülteci kampları, köyler, cezaevleri, engelli merkezleri ve eğitim kurumlarında yürüttükleri eğitim çalışmaları umut oluyor.
Türk gönüllüler karşılık beklemeden Nijeryalı öğrenciler için okullar açıyor, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor ve açtıkları okullarda öğretmen maaşlarının ödenmesi dahil tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Türk gönüllülerce desteklenen ve ücretsiz olan Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulu dışında Abuja'da bir ilkokul ve yetimhanenin inşaatı da devam ediyor ve yeni eğitim öğretim yılında hizmete girmesi planlanıyor.
Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulu öğretmenlerinden Havva Kulu Osman, Türkiye'den gelen yardımlarla imkanı olmayan çok sayıda Nijeryalı çocuğun eğitim gördüğünü dile getirdi.
Öğretmen Osman, "Bu okul Türkler tarafından açıldı. 200’den fazla öğrencimiz var. Yakında okulumuzun yanında yetimler için yurt da açılacak. Daha önce buralarda okulumuz yoktu ve çocuklar maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemiyordu. Türkiye'den hayırseverler bu okulu açtı ve Nijeryalı çocukların geleceğine olumlu katkı sağladı." dedi.
- "Türkler Nijeryalı çocukların geleceğine yatırım yapıyor"
Türk STK'ler, Nijerya'nın farklı okullarında düzenledikleri bilgi yarışmalarında başarılı olan öğrencilere eğitim desteği başta olmak üzere çeşitli hediyeler veriyor ve ülkede eğitimin ilerlemesini amaçlıyor.
Başkent Abuja'daki engelli okuluna da destek veren STK'ler, düzenli olarak okuldaki çok sayıda engelli öğrenciye gıda ve eğitim malzemesi desteğinde bulunuyor.
Öğretmen Osman, "Türkler, yardımlarıyla Nijeryalı çocukların geleceğine yatırım yapıyor ve şimdiden çocukların hayatına büyük katkı sağlıyor. Bunu gören aileleri de çok seviniyor." diye konuştu.
Okul hakkında bilgi veren Osman, "Çok iyi hatırlıyorum, çocuklarımız ilk geldiklerinde ne sayı saymayı ne de İngilizce biliyorlardı ama artık bu durum değişti. Burada hem resmi okul müfredatı hem de dini eğitim veriliyor." ifadelerini kullandı.
- "Türkleri hayat kurtarıcı olarak görüyoruz"
Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulunun bulunduğu Pape bölgesinde insanların yiyecek bulmakta zorluk yaşadığına dikkat çeken Osman, "İnsanlar yiyeceği bulamazken çocukları nasıl okutabilirler." dedi.
Osman, bölge halkının Türklere bakışıyla ilgili, "Bölge olarak Türkleri hayat kurtarıcı olarak görüyoruz. Buradaki insanların çoğu paraları olmadığı için çocuklarını okula gönderemiyordu ama bugün çocuklar ücretsiz okuyor. Okul kıyafetinden kırtasiye malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlar ücretsiz karşılanıyor. Hatta öğretmenlerin maaşları da Türkler tarafından ödeniyor. Hepimiz biliyoruz ki okuyan ile okumayan insan arasında çok fark var ve buradaki insanlar okudukları için hayatlarında değişen bir şey var. Bunun için Türkler ülkenin gelişmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
- Köylere motosikletlerle ulaşıyorlar
Türk gönüllüler, Nijerya'nın köylerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmaya çalışırken birçok zorlukla karşılaşıyor. Gönüllüler, bozuk yollar nedeniyle ulaşılamadıkları köylere motosikletlerle gitmeye çalışıyor.
Yıllardır Türk hayırseverlerle eğitim ve yardım faaliyetlerinde bulunan elektrik mühendisi Nijeryalı İbrahim Selahaddin, "Türk gönüllüler köyden köye motosikletlerle gezerek Nijerya'nın geleceği için çalışıyor. Bir gün su kuyusu açıyorlar, bir başka gün gıda yardımı yapıyorlar. Su kuyusu ve gıda yardımları önemli ancak bir ülkenin gelişmesi için eğitime çok önem verilmesi gerekiyor. Maalesef ülkemizde binlerce çocuk yoksulluktan okuyamıyor." ifadelerini kullandı.
- Nijeryalı gençlere teknik ve meslek eğitimi desteği
Türkiye burslarıyla yüzlerce Nijeryalı öğrenci Türkiye'de eğitim görürken çok sayıda Nijeryalı gence de Türkiye'de kısa dönemli meslek edindirme kursları veriliyor.
Selahaddin, "Türk gönüllüler sadece okul açmıyor ayrıca meslek sahibi olabilmeleri için Nijeryalı gençleri teknik ve meslek kursları için Türkiye'ye gönderiyor. Böylece Nijeryalı gençler kendi ayakları üzerinden durabiliyor ve ülkelerine döndüklerinde de kendi insanlarına yardımcı oluyor. Türklerin amacı, destek oldukları gençlerin ileride diğer Nijeryalılara faydalarının dokunmasıdır." diye konuştu.
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