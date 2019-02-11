Türk gönüllüler eğitim çalışmalarıyla Nijerya'nın geleceğine ışık tutuyor

Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulu öğretmenlerinden Havva Kulu Osman, Türkiye'den gelen yardımlarla imkanı olmayan çok sayıda Nijeryalı çocuğun eğitim gördüğünü dile getirdi.

Türk gönüllülerce desteklenen ve ücretsiz olan Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulu dışında Abuja'da bir ilkokul ve yetimhanenin inşaatı da devam ediyor ve yeni eğitim öğretim yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Türk gönüllüler karşılık beklemeden Nijeryalı öğrenciler için okullar açıyor, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor ve açtıkları okullarda öğretmen maaşlarının ödenmesi dahil tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuğun bulunduğu 200 milyon nüfusa sahip ülkede, Türk STK'lerin mülteci kampları, köyler, cezaevleri, engelli merkezleri ve eğitim kurumlarında yürüttükleri eğitim çalışmaları umut oluyor.

Öğretmen Osman, "Bu okul Türkler tarafından açıldı. 200’den fazla öğrencimiz var. Yakında okulumuzun yanında yetimler için yurt da açılacak. Daha önce buralarda okulumuz yoktu ve çocuklar maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemiyordu. Türkiye'den hayırseverler bu okulu açtı ve Nijeryalı çocukların geleceğine olumlu katkı sağladı." dedi.

- "Türkler Nijeryalı çocukların geleceğine yatırım yapıyor"

Türk STK'ler, Nijerya'nın farklı okullarında düzenledikleri bilgi yarışmalarında başarılı olan öğrencilere eğitim desteği başta olmak üzere çeşitli hediyeler veriyor ve ülkede eğitimin ilerlemesini amaçlıyor.

Başkent Abuja'daki engelli okuluna da destek veren STK'ler, düzenli olarak okuldaki çok sayıda engelli öğrenciye gıda ve eğitim malzemesi desteğinde bulunuyor.

Öğretmen Osman, "Türkler, yardımlarıyla Nijeryalı çocukların geleceğine yatırım yapıyor ve şimdiden çocukların hayatına büyük katkı sağlıyor. Bunu gören aileleri de çok seviniyor." diye konuştu.

Okul hakkında bilgi veren Osman, "Çok iyi hatırlıyorum, çocuklarımız ilk geldiklerinde ne sayı saymayı ne de İngilizce biliyorlardı ama artık bu durum değişti. Burada hem resmi okul müfredatı hem de dini eğitim veriliyor." ifadelerini kullandı.