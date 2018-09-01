Türk gönüllüler Gürcistan'da yaşlıların yüzünü güldürdü

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrenciler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir sosyal merkezde yaşlı kadınlarla bir araya geldi.
TİKA gönüllüleri, Gürcistan programı kapsamında Tiflis'teki Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait "Sen Yalnız Değilsin" isimli sosyal merkezde yaşlı kadınları ziyaret etti.
Tadilat ve tamiratı, TİKA tarafından 2011 yılında yapılan merkezde, genç gönüllüler tarafından etkinlik düzenlendi.
Merkezin yetkilileri, tören başlamadan önce yaptıkları konuşmalarda, Türkiye'den gelen gençlerin merkezi ziyaret etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, Türkiye'den her zaman büyük destek gördüklerini kaydetti.
Yaklaşık 2 saat süren programda, genç gönüllüler ile merkezdeki yaşlı kadınlar, Türkçe ve Gürcüce şarkı ve şiirler eşliğinde halk dansları gösterisi sundu.
- Gönüllülerden Gürcistan'da Yeşilay'a destek
Genç gönüllüler, Tiflis'teki sosyal merkezi ziyaret etmeden önce Gürcistan Yeşilay Derneğine destek amacıyla Gardabani kentinde Yeşilay tanıtım broşürlerini dağıttı.
Gönüllülerin, Gürcistan programı 5 Eylül'e kadar devam edecek.
- Tecrübe Paylaşım Programı
"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeyi ziyaret eden yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılıyor.
Öğrenciler, program kapsamında Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Nijer, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'ya gidiyor.
Ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşlarının belirlediği okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanlara tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunuyor. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarına da iştirak ediyor.
TİKA, Türkiye'nin şefkat elini uzattığı dünyanın dört bir yanına giderek eşsiz tecrübeler kazanacak gönüllü öğrencilerin, program aracılığıyla küresel gönüllülük bilincine de sahip olmasını hedefliyor.
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