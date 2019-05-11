Türk gönüllüler Nijeryalı yetimlerin yüzünü güldürdü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Türk gönüllüler ve iş insanları tarafından tadilatı yapılan yetimlerin kaldığı yurt açıldı.

Dar'ul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya'nın başkenti Abuja'dayız. Burada Dar'ul Erkam Vakfı olarak 200 öğrencinin kaldığı yetimhanenin tadilatını gerçekleştirdik." dedi.

Yardımın Denizli Dini ve İlmi Araştırmalar Vakfı tarafından gönderildiğini dile getiren Akyol, "Daha önce buranın su kuyusunu açmıştık. Buraya geldiğimizde yetimler ve medrese talebeleri kalıyordu ve ortam elverişli değildi. Bunun için tadilatını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Akyol ayrıca yetimhanede kalan çoğu yetim öğrenciler için her ay gıda ve kitap yardımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, Türk gönüllüler tarafından Nijerya'nın Nijer eyaletinde yaklaşık 150 kişinin namaz kıldığı bir caminin açılışı da yapıldı.

Dar'ul Erkam Vakfı Genel Sekreteri Abdul Hafiz Muhammed Awal, "Türk iş insanlarının desteğiyle Nijer eyaletinde Musa Efendi Camisi'ni açtık. Yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

