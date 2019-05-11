HABER

Türk gönüllüler Nijeryalı yetimlerin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 20:30 | Son Güncelleme

Türk gönüllüler Nijeryalı yetimlerin yüzünü güldürdü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Türk gönüllüler ve iş insanları tarafından tadilatı yapılan yetimlerin kaldığı yurt açıldı.

Dar'ul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya'nın başkenti Abuja'dayız. Burada Dar'ul Erkam Vakfı olarak 200 öğrencinin kaldığı yetimhanenin tadilatını gerçekleştirdik." dedi.

Yardımın Denizli Dini ve İlmi Araştırmalar Vakfı tarafından gönderildiğini dile getiren Akyol, "Daha önce buranın su kuyusunu açmıştık. Buraya geldiğimizde yetimler ve medrese talebeleri kalıyordu ve ortam elverişli değildi. Bunun için tadilatını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Akyol ayrıca yetimhanede kalan çoğu yetim öğrenciler için her ay gıda ve kitap yardımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, Türk gönüllüler tarafından Nijerya'nın Nijer eyaletinde yaklaşık 150 kişinin namaz kıldığı bir caminin açılışı da yapıldı.

Dar'ul Erkam Vakfı Genel Sekreteri Abdul Hafiz Muhammed Awal, "Türk iş insanlarının desteğiyle Nijer eyaletinde Musa Efendi Camisi'ni açtık. Yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

PARTNER'Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor''Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor'
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma!Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma!
Binlerce kişi Londra'da Filistin için yürüdüBinlerce kişi Londra'da Filistin için yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya Yetimhane

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma!

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

İstanbul'da yolcu teknesinde korkutan yangın!

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.