Türk Güçlerine Saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde Tartışıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’de Türk güçlerini hedef alan saldırı sonrasında yükselen gerilimin ardından acilen toplandı. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti’nin talebiyle toplanan Güvenlik Konseyi’nin açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. AB: “Türkiye ile dayanışmamız sürüyor” Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde dört AB üyesi ortak bir açıklama yaptı. AB temsilcileri, Türk askerlerine yönelik saldırıları kınadı ve hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye dileklerinde bulundu. AB ülkeleri adına yapılan açıklamada, bölgede askeri gerilimin düşmesi için acil ateşkes çağrısı yapıldı. AB olarak Türkiye ile dayanışmalarını ve mültecilerle koordinasyonu sürdürecekleri belirtildi. Suriye hükümeti ve destekçisi Rusya’nın saldırılarını derhal durdurması gerektiği kaydedildi. Yapılan ortak açıklamada bölgede 900 bin sivilin yerlerinden olduğu, son üç ayda da 300 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "İdlib'deki Türk askerlerine yönelik bu saldırılar, Rusya’nın desteklediği Suriye rejiminin, sivilleri göz ardı ederek askeri stratejisini her ne pahasına olursa olsun sürdürdüğünü bizlere gösteriyor" denildi.

Guterres:”Suriye’deki savaşın yönü değişti” Genel Sekreter Guterres de Konsey üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, son bir kaç günde yaşananların ardından Suriye’deki savaşın doğasının değişik bir yöne doğru saptığını söyledi. Guterres, ülkede yön değiştiren savaş daha da tehlikeli bir hale dönüşmeden ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Guterres, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon konuşması yaptığını, Ankara’da da iki ülke heyetlerinin İdlib konusunda bir çözüm yolu bulmak için bir araya geldiğini belirterek, Rusya ve Türkiye'yi yeni bir ateşkes sağlamaya davet etti. Uzlaşma olmaması halinde savaşın daha da dramatik bir hal alacağını kaydeden Guterres, bu durumda insani bir felaketle karşı karşıya olan sivillerin daha da çok zarar görebileceğini kaydetti. DiCarlo:”Rusya ve Türkiye’yi ateşkesi sağlamaya davet ediyoruz” Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, İdlib’de saldırıların sivillere rağmen sürdüğünü, son dokuz günde Rusya destekli Suriye hükümet gücü saldırılarının stratejik M5 karayolu üzerindeki kontrolunun kesilmesi sonrasında daha da arttığını söyledi. Türk askerlerine yönelik saldırıların ardından Türkiye’nin Suriye hedeflerine karşı saldırı başlattığını kaydeden DiCarlo, “Rusya ve Türkiye'yi, kuzeybatı Suriye için ateşkes sağlamaya davet ediyoruz” dedi.

Güvenlik Konseyi'nde konuşan İngiltere, Belçika, Fransa ve Almanya temsilcileri de Türk askerlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını, müttefikleri Türkiye'ye yönelik Suriye hükümeti ve Rusya'nın saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek acilen ateşkes kararı alınması gerektiğini vurguladı. Temsilciler, bölgede derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. ABD: “Türkiye’nin saldırılara karşılık vermesini destekliyoruz” ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada Türk askerlerine yönelik saldırıları en şiddetli şekilde kınadıklarını belirterek yaşamlarını yitiren askerler için taziye dileklerinde bulundu. ABD temsilcisi, Suriye hükümeti ve destekçisi Rusya’nın Astana anlaşmasına uyarak, Türk gözlem noktaları için 2018 yılında belirlenen sınırlara dönmesi çağrısı yaptı. Daimi Temsilci Craft, bölgede derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. Craft, "Başkan Trump’ın da belirttiği gibi Esat rejimi ve Rusya saldırılarını derhal durdurmalıdır. Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan saldırılara karşılık verilmesi yönünde Türkiye'yi destekliyoruz. Bu saldırılar tamamen gayrimeşru ve barbarlıktır. ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye bağlılığını sürdürme konusunda herhangi bir tereddüt içerisinde değildir" dedi.

Rusya : “Türk askerlerinin ölümüne üzgününüz” Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Türk askerlerinin ölümünden üzüntü duyduklarını belirterek, iki ülke lideri Erdoğan ile Putin’in bugünkü telefon görüşmelerinin ardından kendi programları arasında yüz yüze görüşmek için zaman ayarlamaya çalıştıklarını söyledi. Rus Daimi Temsilci Nebenzya, "Türkiye ile Rusya arasında görüşmeler sürüyor. Görüşmelerimiz Astana çerçevesinde devam ediyor. Askerlerin ölümüyle sonuçlanan olay Türk askerlerinin konuşlandığı gözlem kulelerinin dışında meydana geldi. Bölgede Suriye ile Türk askerleri karşı karşıya gelebiliyor. Türk askerlerinin ölümünden üzüntü duyuyoruz” dedi. Suriye’nin kendi topraklarında teröristlerle mücadele etmesinin hakkı olduğunu belirten Nebenzya, “Bu toprakların Suriye’ye ait olduğunu unutmamalıyız” dedi. Rus temsilci, "Soçi Anlaşması çerçevesinde Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerekiyor. Ateşkes İdlib'in içinden ihlal ediliyor ve Suriye güçleri ulusal güvenliklerini korumak adına buna yanıt verme hakkına sahip" diye konuştu.

Suriye: “Türkiye Astana Antlaşması çerçevesinde verdiği sözleri tutmadı” Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi de Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’yi Astana Antlaşması çerçevesinde taahhütlerini tutmamak ve ülkesindeki terörist unsurlara destek vermekle suçladı. Suriye temsilcisi, 2017 yılındaki anlaşma çerçevesinde garantör ülke olan Türkiye’nin terörist unsurları kontrol etmek yerine desteklediğini öne sürdü. El Caferi, ülkesinin BM’nin de kabul ettiği terörist unsurlarla toprak bütünlüğünü ve özgürlüğünü sağlamak için savaştığını savunarak, Türkiye’nin şimdiye kadar verdiği sözleri tutmak yerine ülkesinin bazı bölgelerinde bayrak asıp sokak isimlerini değiştirdiğini söyledi. El Caferi, bu durumun Astana Antlaşması çerçevesinde garantör ülke konumunda olan Türkiye’nin ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik sözlerinin çiğnendiğinin göstergesi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: 'Gözlem kulelerinden asla çekilmeyeceğiz' BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusundaki acil toplantısında konuşan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da, “Gözlem kulelerine giden askeri konvoyumuza düzenlenen beş saatlik hava saldırısında 34 askerimizi kaybettik. İlk hava saldırısının ardından Rusya’ya askerlerimizin bulunduğu koordinatlarımızı iletmemize rağmen askerlerimize yönelik hava saldırıları devam etti. Yaralılarımızı taşıyan ambulanslara bile saldırıldı. Türk askeri Suriye’de sivilleri korumak adına canı pahasına görevini sürdürüyor. Gözlem kulelerinden asla çekilmeyeceğiz. Türkiye’ye saldırılar sürerse bizde karşılığını vermeyi sürdürürüz” dedi.