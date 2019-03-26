HABER

Türk güneşiyle aydınlatılmış Bella Hadid’e binlerce beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş’ın Kapadokya’da çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk güneşiyle aydınlatılmış Bella Hadid’e binlerce beğeni yağdı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş’ın Kapadokya’da çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf 765 bin 121 kişi tarafından beğenildi.
Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş ve ünlü modacı Bella Hadid, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir’in Kapadokya bölgesine çekimler için geldi. İkili doğa harikası Kapadokya’dan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Bella Hadid’in sadece yüzü ve saçlarını gösteren bir fotoğrafı, "Ve o sarışındır Bella Türk güneşiyle aydınlatılmış" notu ile paylaştı. Aynı fotoğrafı dünyaca ünlü model Bella Hadid de sosyal medya hesabından, "Kirli sarıya köklerime" notu ile paylaştı. Bella Hadid’in bu paylaşımı 765 bin 121 kişi tarafından beğenildi.
Ünlü model, sosyal medya hesabından Kapadokya’daki peribacalarından fotoğraflar da paylaştı.

Türk güneşiyle aydınlatılmış Bella Hadid’e binlerce beğeni yağdı

Türk güneşiyle aydınlatılmış Bella Hadid’e binlerce beğeni yağdı

Türk güneşiyle aydınlatılmış Bella Hadid’e binlerce beğeni yağdı

Türk güneşiyle aydınlatılmış Bella Hadid’e binlerce beğeni yağdı

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Radio Slave İstanbul’a geliyorRadio Slave İstanbul’a geliyor
Mustafa Sandal’dan Aspen’e özel şarkıMustafa Sandal’dan Aspen’e özel şarkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çıplak fotoğrafları var

Çıplak fotoğrafları var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte unutulmayan dizi aşıkları

İşte unutulmayan dizi aşıkları

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.