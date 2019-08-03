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Türk hacıları için Arafat’ta klimalı çadırlar kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Hac için Mekke’ye akın akın gelen hacı adayları, en önemli farz olan Arafat vakfesine hazırlanıyorlar.

Hac için Mekke’ye akın akın gelen hacı adayları, en önemli farz olan Arafat vakfesine hazırlanıyorlar. Hac organizasyonu içinde en zor ve en önemli çalışma olan Arafat Vakfesi’ne Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kiraladığı şirketlerde yoğun bir şekilde hazırlanıyorlar.
Son yıllarda hac görevinin yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle Diyanet, Arafat Ovasında hacılarımızın sıhhat ve selameti için büyük klimalı çadır uygulamasına geçti. Her bir hacı adayı için günlük 300 riyal (500 TL) masraf edilerek 20 derece serinlikte ayarlanan çadırlar kuruluyor. Bir günlük ibadet için 10 gün öncesinde çalışmaya başlayan firma görevlileri sahra cinsi yüksek tavanlı çadırları kurarken, endüstriyel klimaların tesisatlarını da çekerek hacılarımızın rahatını temin ediyorlar. Ağustos ayında 45 derece sıcakta bir gece önceden Arafat vakfesine çıkacak Türk hacıların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları da isteniliyor. Diyanet yetkilileri önceki yıllarda Arafat’ta rahatsızlanan ve hayatını kaybeden hacı adaylarının, son 2 yılda kullanılan klimalı çadırlar sayesinde yok denilecek seviyeye indiğini söylediler. Hac ibadetinin en doğru ve hislerin yüksek seviyede gerçekleştirilebilmesi için gayret sarfeden Diyanet Hac ve Umre Hizmetleri Daire Başkanlığı, Suudi Arabistan’da en iyi organizasyonu gerçekleştiren kurum olarak her yıl birinci seçiliyor. Arafat’a intikaller, Terviye günü denilen 8 Zilhicce Cuma günü ikindiden sonra başlıyor. Türk kafilesine tahsis edilen otobüsler 7-8 sefer gerçekleştirerek yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Arafat Ovası’na hacı adaylarını Arife günü öğle saatine kadar taşıyorlar. Hacı adaylarının tuvalet ve abdest ihtiyaçlarını karşılamaları içinde çadırların arasında helalar aktif ediliyor. Tecrübeli hacı adayları Arafe günü Türk hacılarının bulunduğu alana 1 kilometre mesafede olan Cebel-i Rahme tebesini de ziyaret ediyorlar. Ancak hacıların büyük kısmı Arafat vakfesinde dua ve zikir ile meşgul olduğundan gelemeyenler için önceden Cebel-i Rahme’ye ziyaretlerde gerçekleştiriliyor. Bu arada, Şafi mezhebinde olanların şeytan taşlama süresince kaldıkları Mina bölgesindeki çadırlarında kurulumuna Suudi yetkililer başladılar. Hacılar, Arafe günü akşam güneşin batmasından sonra Müzdelife Vakfesi için 8 kilometre aşağıya iniyorlar. Müzdelife’de sabah karşı harekete geçen hacılar, Cemerat denilen bölgede sabaha doğru şeytanı taşlayarak otellerine dönüyorlar. Arafat, Müzdelife, Mina bölgesinde çok yoğun yaya trafiğinde izdiham ve can kaybı olmaması için yaya güzergahları ülkelerin kullanacakları tahsisli yollar belirlenerek gerçekleştiriliyor. Cemerat, yani şeytan taşlamanın 3 kata çıkartılması ile büyük izdihamların önüne geçiliyor.

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