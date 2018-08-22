Türk hacıların kurbanları mağdurlara ulaşıyor

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türkiye'den gelen bütün hacılarımızın kurbanları kesilmiş oldu. Şu an itibarıyla 82 bin 950 hacımızın kurbanı kesildi. Endonezya'nın Açe bölgesi ve Venezuela'daki depremzedelere kurban eti dağıtıyoruz. Hindistan'da fırtına ve sel felaketi oldu. Gönüllülerimiz orada da kurban etlerini mağdurlara ulaştırmaya çalışıyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'deki Din Hizmetleri Ataşeliğinde gazetecilerle bayramlaşma programında açıklamalarda bulundu. Erbaş, hacıların Arafat Vakfesinin ardından ilk gün şeytan taşlama vazifesi ile ziyaret tavafı ve say uygulamalarını büyük çoğunlukla tamamladığını belirtti.

Türk hacılarının kurbanlarının kesildiğini ve depremin yaşandığı Venezuela ile Endonezya'ya kurban etinin gönderileceğini belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Türkiye'den gelen bütün hacılarımızın kurbanları kesilmiş oldu. Şu an itibarıyla 82 bin 950 hacımızın kurbanı kesildi. Endonezya'nın Açe bölgesi ve Venezuela'daki depremzedelere kurban eti dağıtıyoruz. Hindistan'da fırtına ve sel felaketi oldu. Gönüllülerimiz orada da kurban etlerini mağdurlara ulaştırmaya çalışıyor."