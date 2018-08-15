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Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'a ait Trump Turnberry ve Trump Miami gibi şirketlerin sitelerini hackleyen Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, bu kez de Amerika'nın en önemli kuruluşlarından Amerikan Federal Bankası'nı hackledi.

Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarına Türk hackerlar siber operasyonla cevap verdi. Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, ABD'nin en önemli ekonomik kuruluşlarından Federal Bankası'nı hackledi.

Türk hacker gurubu Aslan Neferler Tim tarafından siber operasyon sonunda Amerika Federal Bank sitesi erişime kapandı. Kullanıcılar, Amerikan Federal Bankası'nın resmi web sitesi olan americanfederalbank.com adresine saatlerce erişim sağlamayadı.

Türk hacker gurubu Aslan Neferler Tim, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'a ait Trump Turnberry ve Trump Miami şirketlerin sitelerini de hacklemişti.

turk-hacker


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Türkiye hacker Aslan Neferler Tim amerikan federal bankası aslan neferler trump turnberry trump miami

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Eeee SONUÇ......? Dolar Düştü mü...?
@sultan_1977_lufip hee düştü al eğilde…
Helâl olsun..
Aslanlar
ADAMSINIZ
ŞİMDİ BİR,LERİ KORKUDAN ALTINA EDİP NE YAPTINIZ BABAMIZ ABD BİZE ÇOK KIZACAK DİYE BAS BAS BAĞIRACAKLAR .
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