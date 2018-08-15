Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarına Türk hackerlar siber operasyonla cevap verdi. Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, ABD'nin en önemli ekonomik kuruluşlarından Federal Bankası'nı hackledi.
Türk hacker gurubu Aslan Neferler Tim tarafından siber operasyon sonunda Amerika Federal Bank sitesi erişime kapandı. Kullanıcılar, Amerikan Federal Bankası'nın resmi web sitesi olan americanfederalbank.com adresine saatlerce erişim sağlamayadı.
Türk hacker gurubu Aslan Neferler Tim, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'a ait Trump Turnberry ve Trump Miami şirketlerin sitelerini de hacklemişti.
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