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Türk hafız Feyza Nergiz, Kur’an-ı Kerim yarışmasında dünya ikincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Uluslararası Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Feyza Nergiz dünya ikincisi oldu.İran’ın başkenti Tahran’da 10 Nisan Çarşamba günü başlayan ve beş gün süren bu yıl 36.

Türk hafız Feyza Nergiz, Kur’an-ı Kerim yarışmasında dünya ikincisi oldu

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Uluslararası Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Feyza Nergiz dünya ikincisi oldu.
İran’ın başkenti Tahran’da 10 Nisan Çarşamba günü başlayan ve beş gün süren bu yıl 36. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasına Türkiye’yi temsilen katılan Feyza Nergiz, 18 yaş altı kadınlar kategorisinde dünya ikincisi oldu.
İhlas Haber Ajansına açıklama yapan Feyza Nergiz, İran’da düzenlenen Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasında dünya ikincisi olmanın kendisi için ayrıca önemli olduğunu belirterek, "Bu ödülü İran’da almış olmam benim için ayrıca önemli. Burada birçok İslam ülkesinden gelen hafız ve temsilcilerle tanışmak, bir araya gelmek bizi daha da cesaretlendiriyor" dedi.
Feyza Nergiz aynı zamanda annesi olan Ayşe Nergiz’in kendisine Kuran’ı sevdirdiğini söyleyerek, "Annem aynı zamanda Kur’an-ı Kerim öğretmeni. Annemi kendi öğrencileri ile birlikte her gördüğümde onlara özenirdim ve ben de onlarla birlikte yarışmalara katılmaya başladım. Ardından Türkiye birinciliğini kazandım" ifadelerini kullandı.
İran’da düzenlenen Uluslararası Kuranı Kerim Okuma Yarışmasına 63 ülkeden 123 temsilci katılırken, Türkiye’den hafızlık ve kıraat kategorilerinden 4 yarışmacı yer aldı.

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