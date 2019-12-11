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Türk Hal Müziği sanatçısı kıraathanede kalbine yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

Antalya’da 70 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı (THM) Mustafa Ödev Necipoğlu, dinlenmek için girdiği kıraathanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Antalya’da 70 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı (THM) Mustafa Ödev Necipoğlu, dinlenmek için girdiği kıraathanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Necipoğlu’nun uzun süredir arkadaşı kıraathane sahibi İbrahim Postacı, “Çay istedi ama ben ona kalbinde sıkıntısı olduğu için ada çayı verdim. Daha şekerini koymadan masaya başı düştü” dedi.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi 106. Sokak’taki bir kıraathanede sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Lütfiye Ödev (90) ile birlikte yaşayan THM sanatçısı Mustafa Ödev Necipoğlu, nüfus müdürlüğüne gitmek sabah saatlerinde evinden çıktı. Müdürlükte işlerini halleden Necipoğlu, evine dönerken kalbi sıkışmaya başladı. Necipoğlu, burada uzun yıllardır arkadaşı olan İbrahim Postacı’ya ait kıraathaneye gelerek Postacı’ya kalbinin sıkıştığını ve çay içmek istediğini söyledi. Bu sırada fenalaşan Necipoğlu, oturduğu masaya bir anda yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yakın bölgedeki sağlık ocağından doktor çağrıldı. Ambulansla gelen sağlık ekipleri de kıraathane önünde hazır tutuldu. Yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılmasına rağmen Necipoğlu kurtarılamadı.
Mustafa Ödev Necipoğlu’nun cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

"Daha şekerini koymadan masaya başı düştü”
Necipoğlu’nun arkadaşı aynı zamanda kıraathane işletmecisi İbrahim Postacı, “‘Nüfusa gideceğim’ dedi tarif ettik. Daha sonra geriye döndüğünde yolda gelirken ‘göğsüm ağrıyor’ dedi. Dinlenmek için içeriye girdi ve çay istedi. Ben ona sıkıntısı olduğu için ada çayı verdim. Daha şekerini koymadan masaya başı düştü. Bir sürü plakları vardı bu arkadaşın. İçine kapanık birisiydi.” dedi.
Olayın görgü tanıklarından Muharrrem Ağır da “40 dakika müdahale edildi. Eski sanatçıydı. Plakları vardı. Üzgünüz” diye konuştu.
Cengiz Kara da “Dışarıda kalbi sıkışmış, kahvehane tanıdık olduğu için buraya gelip çay içmek istemiş. Ara sıra gelirdi. 90 yaşındaki annesiyle birlikte yaşıyordu” dedi.

Mustafa Ödev Necipoğlu kimdir?
Antalya’nın Alanya ilçesinde doğan ve müzikle uğraştığı için uzun süre İstanbul’da yaşamaya başlayan Mustafa Ödev, sanatçılık soy adını babası Necip Ödev’den aldı. Söz ve müziği kendisine ait olmak üzere, 22 adet 45’lik plâk ve 2 kaset çıkaran Necipoğlu, onu takip eden zamanlarda da konserler ve gece programları düzenledi. Birçok beste ve söz yazılarına da imza atan Necipoğlu, Antalya’da annesiyle birlikte yaşıyordu.

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