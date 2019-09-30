HABER

Türk Halk Oyunları Topluluğu'ndan dünya birinciliği

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Güney Kore'de düzenlenen kıtalararası en büyük dans organizasyonu olarak kabul edilen, dünya dans yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Halk Oyunları Topluluğu, iki dalda dünya birincisi oldu.

Türk Halk Oyunları Topluluğu'ndan dünya birinciliği

İSTANBUL, (DHA)- Güney Kore'de düzenlenen kıtalararası en büyük dans organizasyonu olarak kabul edilen, dünya dans yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Halk Oyunları Topluluğu, iki dalda dünya birincisi oldu.

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) ile Güney Kore Hükümeti tarafından organize edilen ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen dünya dans yarışması, Güney Kore’nin Cheonen kentinde yapıldı. Kıtalararası ve en büyük dans organizasyonu olan yarışmada BAU Halk Oyunları Topluluğu, 20 dansçı ve 1 eğitmen ile katıldığı yarışmada 2 dalda dünya birincisi oldu. Sokak Dansı katagorisinde yarışan Karadeniz ekibi, 32 takım arasından sıyrılarak birinci oldu. Ardından 16 ülke ülke ile Sahne Dansları katagorisinde yarışan Zeybek ekibi de gösterdikleri üstün performansla birinciliği aldı. Dans yarışmasında Kosava ikinci, Meksika ise üçüncü oldu.

“KÜLTÜRÜMÜZÜN ELÇİSİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Dünyanın en büyük dans organizasyonunda Türkiye’yi gururla temsil ettiklerini söyleyen BAU Halk Oyunları Topluluğu Kurucu Başkanı Okan Gürbüz, "Ekibimizi kurduğumuz günden bugüne kadar Anadolu kültürüne ve zenginliğine olan inancımız ile yolumuza devam ediyoruz. 2015 yılında da Litvanya’da 6 dalda dünya şampiyonu olan ekibimiz, bu kez ünvanını, dünya birinciliği ile kıtalararası ve en büyük dans organizasyonunda tazeledi. Bu yarışma bizim için iki konuda çok kıymetli. Birincisi, geleneksel kültürümüzü en saf hali ile ve tüm güzelliği ile temsil ettik. Çünkü özellikle son 10-15 yıldır geleneksel danslarımız son derece bozuldu ve dünya bizi bu şekilde tanımaya başladı. Biz bu algıyı her yıl değiştirmeye gayret ediyoruz. İkincisi dünya’nın sayılı eğitim kurumları içerisinde eğitime verdiğimiz önem ve katma değeri kültürümüz içinde sağladık. Üniversitemizin ve kültürümüzün düyadaki elçisi ve temsilcisi olmakta ayrı bir gurur durumudur" dedi.

Gürbüz, "Bu gibi organizasyonlarda ülkemizi kaliteli ve kültürümüze tarihimize yakışır şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Uluslararası toplumların Türkler ve Türkiye hakkında akıllarındaki yanlış algıları da ortadan kaldırıyoruz. Tüm katılımcı ülkeler disiplin, düzen ve sıcak ilişkilerimizden sonra ülkemiz için olumlu görüşlere sahip oluyorlar" diye konuştu.

Türk Halk Oyunları Topluluğu'ndan dünya birinciliği

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
(Özel) 300 ameliyat olmuştu...Amerika’dan sevindiren haber geldi(Özel) 300 ameliyat olmuştu...Amerika’dan sevindiren haber geldi
Trafikte şok görüntüTrafikte şok görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.