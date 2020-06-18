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Türk Halkı ABD’yi Tehdit Olarak Görüyor mu?

18.06.2020 03:30 | Son Güncelleme

Kadir Has Üniversitesi'nin 26 ilde 1000 kişiyle görüşerek yaptığı ankette, ''Türkiye’ye tehdit oluşturan ülkeler’’ sıralamasında ABD geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 70 ile zirvede yer aldı. Peki İstanbullular bu konu hakkında ne düşünüyor? VOA Türkçe, İstanbullular'a ABD'ye bakışlarını sordu

Türk Halkı ABD’yi Tehdit Olarak Görüyor mu?

Kadir Has Üniversitesi'nin, 26 ilde 1000 kişiyle görüşerek hazırladığı “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması”nın dikkat çeken sonuçlardan biri, “Türkiye’ye tehdit oluşturan ülkeler” sıralamasında ABD’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 70 ile zirvede olmasıydı.

Peki İstanbullular bu konu hakkında ne düşünüyor? ABD’yi Türkiye’ye karşı tehdit olarak görüyorlar mı? VOA Türkçe, İstanbullular'a konu hakkındaki görüşlerini sordu.

Tekin Tandoğan: “Devletlerin ilişkileri ikili çıkar ilişkilerine dayanıyor. Eğer biz kendi demokrasimizi güçlendirirsek hiçbir yerden bize tehdit gelmez. Tehdit nereden geliyor, çıkar çatışmasından geliyor. Eğer biz kendi insanlarımızı daha mutlu edebilirsek onlar bizi tehdit olarak görecektir. Şu anda bizim onları tehdit olarak görmemizin nedeni onların bizden daha güçlü olması.”

Deniz Karacan: “Amerika’nın tüm dünya üzerinde bir tehdit oluşturduğuna inanıyorum. Çünkü kendi çıkarları uğruna ülkeleri sömürdüğünü ve kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde gördüğüne inanıyorum. Bu Türkiye için de, diğer ülkeler için de böyledir.''

İlker Yıldız: “Bana göre ABD tehdit değil. Türkiye olarak şu anda güçlü bir ülkeyiz ve güçlülüğümüzü de savunma sanayimizdeki gelişmelerle bütün dünyaya ispatladığımızı düşünüyorum. Milletçe biz onlara tehdit olarak görünüyor olabiliriz. Ben Amerika’nın bize tehdit yaratacağını zannetmiyorum.”

Rabia Karaman: “Amerika dünyanın en büyük gücü olduğu için ve her şeyin başında Amerika geldiği için tehdit olarak görüyorum.”

Mehmet Refik Ercan: “Türkiye üzerinde ekonomik yaptırımlar bazında etkili olduğunu düşünüyorum. Keza Ortadoğu ülkelerinde de Amerika’nın kapitalist rejimlerin ekonomilerini çok hızlı eline geçirdiğini söyleyebiliriz. Bu doğrultuda da istediği yaptırımları istediği ülkelere empoze edebiliyor. Kendi fikirlerini ve anlayışlarını bu ülkelerde yayabiliyor. Ama siyasi olarak bize direkt tehdit unsuru olduğunu söyleyemem.”

İsmail Dut: “Ekonomik olarak Amerika ulusal bir güç. Diğer ülkelere yaptıklarına baktığınız zamanda ambargolar olsun, yaptırımlar olsun insanlar çok da haksız sayılmaz bu düşüncelerinde. ABD’nin dünyaya hükmettiği bir gerçek.''

Zeynep Sipahi: “Bana göre tehdit yok. Kişinin kendisine göre bu fikir değişebiliyor. Türkiye Amerika ilişkileri bence gayet olumlu ve her şey olması gerektiği gibi.”

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