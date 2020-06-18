Türk Halkı ABD’yi Tehdit Olarak Görüyor mu?

Kadir Has Üniversitesi'nin, 26 ilde 1000 kişiyle görüşerek hazırladığı “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması”nın dikkat çeken sonuçlardan biri, “Türkiye’ye tehdit oluşturan ülkeler” sıralamasında ABD’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 70 ile zirvede olmasıydı.

Peki İstanbullular bu konu hakkında ne düşünüyor? ABD’yi Türkiye’ye karşı tehdit olarak görüyorlar mı? VOA Türkçe, İstanbullular'a konu hakkındaki görüşlerini sordu.

Tekin Tandoğan: “Devletlerin ilişkileri ikili çıkar ilişkilerine dayanıyor. Eğer biz kendi demokrasimizi güçlendirirsek hiçbir yerden bize tehdit gelmez. Tehdit nereden geliyor, çıkar çatışmasından geliyor. Eğer biz kendi insanlarımızı daha mutlu edebilirsek onlar bizi tehdit olarak görecektir. Şu anda bizim onları tehdit olarak görmemizin nedeni onların bizden daha güçlü olması.”

Deniz Karacan: “Amerika’nın tüm dünya üzerinde bir tehdit oluşturduğuna inanıyorum. Çünkü kendi çıkarları uğruna ülkeleri sömürdüğünü ve kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde gördüğüne inanıyorum. Bu Türkiye için de, diğer ülkeler için de böyledir.''