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"Türk halkı düşmanların planlarını bozdu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 00:24 | Son Güncelleme

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal: - "Darbe olduğu zaman Türk halkı meydanlara çıktı ve düşmanlar karşısında ülkesine sahip çıktı. Türk halkı devletinin yanında durarak düşmanların planlarını bozdu"

İSTANBUL (AA) - Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk halkının meydanlara çıktığını belirterek, "Düşmanlar karşısında ülkesine sahip çıktı. Türk halkı devletinin yanında durarak düşmanların planlarını bozdu." dedi.

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneğinin (MÜMDER) düzenlediği Kudüs Rehberi Yetiştirme Projesinin sertifika töreni üniversitenin İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda yapıldı.

Törene onur konuğu olarak katılan Meşal, "Marmara" kelimesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, Marmara Üniversitesinin Kudüs için yaptığı çalışmalarla takdir topladığını söyledi.

Meşal, Mavi Marmara şehitlerinin Kudüs ve Mescidi Aksa için şehit olduklarını ve kanlarının Filistin şehitlerinin kanlarıyla bir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk halkının Kudüs'e olan sevgisini görüyorum ve benim burada konuşmamla bu sevgi artmayacak, çünkü o sevgi sizin içinizde zaten var. Mescidi Aksa'nın kutsiyetini size anlatmayacağım çünkü siz zaten onun kutsiyetini biliyorsunuz. Kim Kuranı Kerim'e bağlıysa, Kudüs’ün değerini zaten bilir. Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir komutandı, Allah ona İstanbul'u fethetmeyi nasip etti. Nasıl ki Fatih zamanında İstanbul'u fethetti, şimdi de Kudüs'ü İstanbul gibi yeniden fethedecek fatihler yetiştirmenizi istiyoruz. Darbe girişimi olduğunda Türk halkı meydanlara çıktı ve düşmanlar karşısında ülkesine sahip çıktı. Türk halkı devletinin yanında durarak düşmanların planlarını bozdu. Her birinizin o gecede bir payı vardı. Sizler o gece ülkenizi savundunuz, aynı şekilde Kudüs içinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Benim temennim, her birimiz Kudüs ve Mescidi Aksa için kendimize bir görev verelim. Kudüs ve Mescidi Aksa için çalıştığımız zaman inşallah oralar da özgürlüğüne kavuşacak. Bunda hepimizin payı olacak ve bu amellerimizi tarih bir gün yazacaktır. Kudüs, Hazreti Muhammed'in emanetidir. Müslümanların, ömürlerinin sonuna kadar bu emanete sahip çıkması gerekir."

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15 Temmuz Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal Halid Meşal Kudüs Mescidi Aksa MÜMDER

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