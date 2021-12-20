Türk Halkı Ekonominin Gidişatı Hakkında Ne Düşünüyor?

Dolar/TL kurunda geçtiğimiz Cuma günü 17,14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından Dolar geçen haftayı 16,41 liradan kapattı.

Pazartesi sabahı piyasaların tekrar açılmasıyla Dolar/TL kuru 17,50 seviyesine kadar yükseldi.

Peki Türk halkı, TL’nin Dolar ve diğer yabancı para birimleri karşısında devam eden değer kaybı hakkında ne düşünüyor? Ekonomide atılan adımları yeterli görüyor mu? VOA Türkçe, İstanbulların konu hakkındaki görüşlerini aldı.

“Şu yoldan geçen milletin haline bakın, birisinin yüzü gülmüyor”

Ekonominin kötü gidişatından dolayı hem kendisinin hem de ailesinin geleceğinden kaygı duyduğunu ifade eden emekli İsmail Deniz “17 yaşındaki torunum, ‘okusam ne olacak okumasam ne olacak. Okuyanlar iş bulamıyor, ben nasıl iş bulacağım’ diyor. Millete bakın, halk ekmeği için kuyruklara giriyor. Doların yükselmesini görün işte. Her şeyimizi dolara bağlarsanız bu duruma düşeriz. Yazık günah değil mi bu millete. Şu yoldan geçen milletin haline bakın, birisinin yüzünün güldüğünü gördünüz mü?” dedi.

“Taşıma suyla değirmen dönmez”

Pazarcılık yapan Kemal Öztürk, hükümetin uyguladığı faiz politikasını doğru bulmadığını söyleyerek “Üretmeyen toplumlar batmaya mahkumdur. Eğer bir samanı bile dışarıdan alıyorsan batmaya mahkumsun. Böyle olmaz. Ekonomi sıkıştıkça Katar’a git, para al, rahatla. Bu nereye kadar gidecek kardeşim? Taşıma suyla değirmen dönmez” diye konuştu.

“Dolar kurunun nerede sabitleneceği belli değil”

Dünya ekonomilerinde faiz artırımı yapılırken Türkiye’de faizlerin düşürülmesine anlam veremediğini belirten turizmci Zafer Arık “Ülke uçurumdan aşağıya doğru yuvarlanarak gidiyor. Rusya gibi dünyadaki birçok ülke faizleri arttırırken bizim ülkemizde neden düşürüldü bilmiyorum ama doğru yolda değiliz. Ekonomistleri de izlediğimiz zaman bunun çok doğru olduğunu söylemiyorlar. Zaten gidişattan da belli. Ülkenin nereye gittiği, nerede duracağı belli değil. Dolar kurunun nerede sabitleneceği belli değil. Sadece dolar değil, bütün her şeyin fiyatı artıyor ülkede” dedi.

“Parası olanın parası yükselecek, olmayan batacak”

Emekli Ayten Şahin “Gidişat iyi değil. Hakkımızda hayırlısı. Parası olanın parası yükselecek, olmayan batacak. Kirada oturan insanlar da yandı. Ekonomi anlamında alınan hiçbir önlem yok. Ne konuşulursa tersi uygulanıyor” diye konuştu.

“Türkiye’de ekonomik bir devrim yapılmaya çalışılıyor”

Özel sektörde çalıştığını ifade eden Miraç Uzun Türkiye’de ekonomik bir devrim yapılmaya çalışıldığını kaydetti. Uzun “Farklı bir dönemden geçiyoruz. Tarihi bir an bence. Bu iş devalüasyonu da geçti. Doların daha önce iki kat arttığını da gördük ama bu iki katını da geçti. Turizm cennetine döneceğiz yakında. Yurt dışından gelen insanlar buraya para harcamaya gelecekler. Asgari ücret şu anda 200 dolar bile etmiyor” şeklinde konuştu.

“Üretim yapmamız gerekiyor ki dolar kuru düşsün”

Özel bir şirkette muhasebecilik yaptığını belirten Mustafa Can “Faiz indirimi yapılırken düşünülen kişiler ve bundan yararlandırılan kesim kim? Asıl sorulması gereken bu sorular. Dövizi hiçbir müdahale indirmez. Bunu ancak üretimle yapmamız gerekiyor ki dolar kuru düşsün. Şubat 2022’de insanlar 4 bin 250 TL yeni asgari ücreti almaya başlayacaklar. Birim bazında baktığınızda, şu anki 2 bin 825 TL’yle alınan şeylerin fazlası yeni maaşla da alınamayacak. Yani yapılan zammın hiçbir mantığı yok” ifadelerini kullandı.

