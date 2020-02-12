Türk Halkı İdlib’deki Saldırılara Nasıl Bakıyor?

İsmail Çaldıran, ‘‘Bizim orada olmamıza gerek yok. Cumhurbaşkanı böyle yapıyor ama ya kendi fikrini söylüyor ya halkın fikrini dikkate almıyor. Suriye’de ölen şehitlerimiz, askerlerimiz, evlatlarımız ne için ölüyor orada? Benim askerim ölecekse benim ülkeme bir zarar geliyorsa ölecek. Oralara gidip ölmeyecek. Bu yanlış bir politika. Biz fazla karışıyoruz. Bizim kendi iç sorunumuz var. Biz onları halletmeliyiz. Başka ülkelerin sorunları beni ilgilendirmiyor. Her yere dal budak olduk yani. Biz çok zıplıyoruz, bence hiç zıplamamak lazım’’ diyor.

‘‘Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’le bir görüşme yaptı.

Suriye ordusunun bir hafta içinde Suriye’nin İdlib kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yaptığı saldırılarda 13 asker öldü, 5 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu saldırılara misliyle karşılık verirken diplomasi trafiği de hızlandı.

Yıllarca yağlı güreşlerde güreş tutmuş eski bir pehlivan olduğunu söyleyen Sivaslı Enver Güngör de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de sıcak çatışmanın içinde olmasını doğru bulmayanlardan.

‘‘Çekileceğiz oradan. Toprağımız geleceğiz. Geleni haşatlayacağız, o kadar. Yapacak başka bir şey yok. Eğer toprağıma biri girerse, onu vururum. Haksız mıyım? Niye benim askerim ölsün? Ne mecburiyeti var askerimizin orada ölmesinin? Askerlerimiz gelsin, topraklarımızı korusun.’’

Bayburt: ‘‘Recep Tayyip Erdoğan davasında haklıdır, girilmesi gerekiyorsa girsin’’

Özel sektör çalışanı İlker Bayburt ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden yapacağız’’ şeklindeki ifadesini destekliyor.

Bayburt, ‘‘Cumhurbaşkanı MHP lideri ile ortak hareket ediyor. Ortak harekette birlikte beraberlikte sulh vardır. Bence girilmesi gerekiyorsa girsin. Neden girsin? Çünkü her gün şehit veriyoruz. Suriye rejiminin dini imanı yok. Çok kötü bir politika izliyor. Recep Tayyip Erdoğan davasında haklıdır. Girilmesi gerekiyorsa da girsinler. Ben hükümetimizin politikasından memnunum’’ diyor.