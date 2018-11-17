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"Türk halkını çok seviyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

Yunanistan Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Stamatios Papadakis: - "Halkların kardeşliğine, bilim adamlarının kardeşliğine inanıyoruz ve Türk halkını çok seviyoruz"

EDİRNE (AA) - Yunanistan Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Stamatios Papadakis, "Halkların kardeşliğine, bilim adamlarının kardeşliğine inanıyoruz ve Türk halkını çok seviyoruz." dedi.

"11. Türk-Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri", Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) ev sahipliğinde Edirne'de düzenlendi.

TÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda, ortopedi alanındaki son gelişmeler ele alındı.

Kongre Başkanı ve TÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ve Yunan hekimlerini bir araya getiren etkinliğin hem bilimsel hem de iki ülke arasındaki dostluğa katkı sunduğunu söyledi.

Etkinliğin 11'incisini yaptıklarını belirten Çopuroğlu, "Geleneksel hale gelmiş bir etkinlik. İlki 1995 yılında İzmir'de yapılmıştı. O yıldan itibaren iki yılda dönüşümlü olarak Türkiye ve Yunanistan'da yapıyoruz. Burada bilimle birlikte dostluk ve iki ülkenin kardeşliğinin gelişmesine katkı sağlanması çok önemli. Yunanistan'la birçok ortak noktamız olduğu gibi bilimde de hep bir aradayız. Birçok bilgiyi paylaşıyoruz burada. Hem bilimsel paylaşımlar yapıyoruz hem de Yunan meslektaşlarımızla dostluğumuzu geliştiriyoruz. Toplantılar çok verimli geçiyor. Türk ve Yunan meslektaşlarımız, çok faydalı bilgiler edinme fırsatı yakaladı." ifadelerini kullandı.

- "Bizi ilk arayan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği oldu"

Yunanistan Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Stamatios Papadakis, 23 yıldır kesintisiz olarak gerçekleşen toplantıların iki ülkenin bilimine katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir toplantı. Edirne'de çok iyi şekilde karşılandık ve yüksek bilimsel değerli bir toplantı hazırlanmış. Bu toplantıların uzun bir geçmişi var. 22 yıldan beri devam eden bir etkinlik. Halkların kardeşliğine, bilim adamlarının kardeşliğine inanıyoruz ve Türk halkını çok seviyoruz. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'yle çok sıkı dostluğumuz ve bağlılığımız var. Biliyorsunuz Yunanistan'da çok büyük bir yangın felaketi yaşadık. O felaket esnasında bizi ilk arayan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği oldu. Ne yardıma ihtiyacımız varsa bilimsel olarak, doktor yardımı olarak hazır olduklarını ve hemen gelmeye hazır olduklarını söylediler. Bu bizleri o zaman çok duygulandırmıştı. Bu toplantının güzel bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm Türk meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum."

- "Bilim ve hekimlik sınır tanımayan alanlar"

Kongre düzenleme kurulu üyesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Semih Aydoğdu da toplantıların iki ülke hekimleri için faydalı olduğunu belirterek, "Bilim ve hekimlik sınır tanımayan alanlar. Bölgesel farklılıklar olabiliyor ama Yunanistan ve Türkiye bu farklılıkların en az yaşandığı yerler. Alışkanlıklarımız mesleğimize de yansımış durumda. İki tarafta da tıbbın giderek geliştiğini ve evrensel tıbbın içinde önemli yer oynadığını görüyoruz." diye konuştu.

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