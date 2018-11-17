EDİRNE (AA) - Yunanistan Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Stamatios Papadakis, "Halkların kardeşliğine, bilim adamlarının kardeşliğine inanıyoruz ve Türk halkını çok seviyoruz." dedi.

"11. Türk-Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri", Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) ev sahipliğinde Edirne'de düzenlendi.

TÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda, ortopedi alanındaki son gelişmeler ele alındı.

Kongre Başkanı ve TÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ve Yunan hekimlerini bir araya getiren etkinliğin hem bilimsel hem de iki ülke arasındaki dostluğa katkı sunduğunu söyledi.

Etkinliğin 11'incisini yaptıklarını belirten Çopuroğlu, "Geleneksel hale gelmiş bir etkinlik. İlki 1995 yılında İzmir'de yapılmıştı. O yıldan itibaren iki yılda dönüşümlü olarak Türkiye ve Yunanistan'da yapıyoruz. Burada bilimle birlikte dostluk ve iki ülkenin kardeşliğinin gelişmesine katkı sağlanması çok önemli. Yunanistan'la birçok ortak noktamız olduğu gibi bilimde de hep bir aradayız. Birçok bilgiyi paylaşıyoruz burada. Hem bilimsel paylaşımlar yapıyoruz hem de Yunan meslektaşlarımızla dostluğumuzu geliştiriyoruz. Toplantılar çok verimli geçiyor. Türk ve Yunan meslektaşlarımız, çok faydalı bilgiler edinme fırsatı yakaladı." ifadelerini kullandı.