Türk Halkının 2022 Beklentileri Neler?

Tüm dünyayı yaklaşık 2 senedir etkisi altında tutan Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan ekonomik kriz, Türk halkı açısından 2021 yılının zor geçmesine neden oldu.

VOA Türkçe, İstanbul’un Bakırköy semtinde halka mikrofon uzattı ve yeni yıldan beklentilerini sordu.

“En önemlisi sağlık”

Üniversitede birinci sınıf öğrencisi olan Ela Aslan, en büyük temennisinin 2022’de toplum olarak pandemiden kurtularak sağlıklı günlere kavuşmak olduğunu söyledi. Aslan, “En önemlisi sağlık. Çünkü bir hastalıkla savaşıyoruz, yüzümüzde maskeler var. Bu bitmediği sürece insanların eski mutluluğu yerine gelmeyecektir diye düşünüyorum. Ayrıca toplumdaki önyargıları yıkmamız gerekiyor ki insanlar ötekileşmesin. İnsanların ötekileşmediği bir dünyada, kimsenin aç kalmadığı, sokaklarda yatmadığı bir dünyada bence her şey çözülebilir” dedi.

“Adalet olursa beraberce zorluklarla baş edebiliriz”

Avukat Oğuz Karabulut, yeni yılda ve bundan sonraki yıllarda her şeyde adalet dilediğini söyledi. Karabulut, “İnsan oğlunun elinde olmadan oluşan doğaüstü olaylar ya da mikroorganizmaya bağlı hastalıklara müdahale edemeyeceğimize göre ben, insanoğlunun değiştirebileceği şeylerin başında olan adaleti görüyorum. Adaletli gelir dağılımı, ekonomik olarak bizi hoşnut eder. Adaletli bir sağlık hizmeti hoşumuza gider. Her konuda adalet dilerim. Adalet olursa, bir zorluk yaşandığında beraber baş edebiliriz” diye konuştu.

“2022 daha da zor geçecek, gün günü aratıyor”

Yeni yıldan ümidi olmadığını kaydeden emekli memur Yaşar Başarır, “Türkiye her gün daha geriye gidiyor. Yatırım yok, üretim yok. Sadece insanlar birbirine kazık atmak için uğraşıyorlar. Bu şekilde giderse nasıl ümitli olacaksınız. Ümit için bir ışık görmek lazım, ben onu görmüyorum. 2022 daha da zor geçecek. Çünkü gün günü aratıyor. Düşünebiliyor musunuz ben ilk memuriyete girdiğim zaman 137 TL maaş alıyordum, her ay 50 TL biriktirebiliyordum. Şimdi 5 bin TL emekli maaşı alıyorum, o günkü yaşantımı yaşayamıyorum” ifadelerini kullandı.

“2021 çok acımasız geçti”

Pandemiden dolayı insanlarda karamsarlığın hakim olduğunu belirten Ali Rıza Nakış da “Bu karamsarlığın hastalıkla birlikte tez zamanda bitmesini diliyorum. Çünkü insani değerlerimiz yok oldu. Akraba ziyaretleri, dosta sarılmak, onları ziyaret etmek geride kaldı. 2021 yılı hakikaten çok acımasız geçti. Dilerim Allah’tan, 2022 ve diğer yıllarda bu olumsuzlukları tekrar geçirmeyiz” şeklinde konuştu.

“Dünyanın dibe vurması gerekiyordu”

Emekli beden eğitimi öğretmeni olduğunu ifade eden Nilgün Terliel ise yeni yıla umutla baktığını söyledi. Terliel, “Gerçekten umutluyum, neden biliyor musunuz? Dünyanın dibe vurması lazımdı. Çünkü çok azdık, her şeyi çok fazla tükettik. Doğanın bize bir tokat vurması gerekiyordu. Onun için ben dibe vurduğumuzu, bundan sonrasında her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Bu pandemiler, biz var oldukça hep oldu dünya üzerinde. Belki de bu son şansımız artık. Biraz daha az tüketip, daha az dedikodu yapıp, daha çok iş yapmamız gerekiyor” dedi.

“Ekonominin daha iyi olacağını temenni ediyorum”

Özel sektör çalışanı Yücel Demirok, Türkiye’de kime sorulsa öncelikli olarak ekonomi ve sağlık sorunlarından bahsedeceğini belirterek, “Dünyada ve Türkiye’de bu hastalığın artık bitmesini bekliyorum. Ayrıca dolar kurunun da artık sabit hale gelmesini istiyorum. Dolar düştüğü halde fiyatlar hala düşmedi. Ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. 2022’de ekonominin daha iyi olacağını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Allah zenginden alsın, fakire versin”

Emekli Ayşe Kala da 2021 yılının ekonomik anlamda çok zor geçtiğini söyledi; “Yine böyle olacaksak 2022 yılından da umutlu değilim. Allah’ım zenginden alsın, fakire versin. Ben kendimi düşünmüyorum. Yeni yılda fakir fukaranın iyi geçinmesini, maaşlarının daha güzel olmasını ve kimseye muhtaç olmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

