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Türk Harb-İş İncirlik’te eyleme gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, Amerikalı şirketin İncirlik Hava Üssü’nde çalışan 424 Türk işçinin çıkış işlemini başlatması üzerine, “Eğer bu durumdan vazgeçmezlerse çok sert tedbirlerin alınacağını belirtmek isteriz.

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, Amerikalı şirketin İncirlik Hava Üssü’nde çalışan 424 Türk işçinin çıkış işlemini başlatması üzerine, “Eğer bu durumdan vazgeçmezlerse çok sert tedbirlerin alınacağını belirtmek isteriz. En büyük işçi hareketini Sakarya’da gösterdik. Burada da aynı şekilde karşılığının bulunacağını bilinmesini istiyoruz” dedi.
İncirlik Hava Üssü’nde ABD’li işveren Vectrus şirketi 20 Ocak’ta, 20 Şubat tarihine kadar savunma sanayinde çalışan Adana’da 424, Ankara’da ise 19 olmak üzere 439 işçinin işten çıkartılacağını Türk Harb-İş Sendikası’na ve bölge çalışmaya bildirdi.

“Sözleşme seyri kötü etkilenecek”
Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, şirket yetkilileriyle bugün saat 14.00’te resmi görüşme yapacaklarını, bu görüşmenin ardından eylem planlarını harekete geçireceklerini belirterek, “ABD’li işverenden daha duyarlı olmasını istiyoruz. Eğer bu durumdan vazgeçmezlerse çok sert tedbirlerin alınacağını belirtmek isteriz. 31 Mart 2020 itibariyle yeni bir toplu sözleşme dönemine gireceğiz ve bu sözleşmenin de seyrinin çok kötü etkileneceğinin bilinmesini isteriz” diye konuştu.

“En büyük işçi hareketi”
ABD’nin her bölgede barışı bozmak adına çalışmalar yaptığını söyleyen Akalın, “Burası Türkiye. Ortadoğu’da bulunan ülkelere benzemediğinin altının çizilmesini istiyorum. Biz tarihin en büyük işçi hareketini başlatabileceğimizi tüm Türkiye ve dış ülkelere Sakarya’da gösterdik. Burada da aynı şekilde karşılığının bulunacağını bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yatırımları biliyoruz”
ABD’nin bölgeden çekileceğine inanmadıklarını aktaran Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, “Gösterdikleri gerekçenin çok gerçekçi olmadığını hepimiz biliyoruz. ’Suriye’den çekiliyoruz’ diyorlar. Suriye’den çekilmediklerini hepimiz biliyoruz. Yatırımları biliyoruz. Buradaki yatırımları da hepiniz biliyorsunuz. Daha geçen aylarda yapılan birçok ihaleler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu gerçekçi olmayan gerekçeleri sonlandırmalarını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Akalın, muhtemelen bu işçi kıyımının 31 Mart 2020 tarihindeki toplu sözleşmede masanın seyrini değiştirmek olduğunu belirtti.
CHP Adana milletvekilleri de parti yöneticileriyle Türk Harb-İş Sendikası’nı ziyaret ederek, sendikaya destek olacaklarını belirtti.

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