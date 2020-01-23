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Türk Harb-İş Sendikası'ndan İncirlik'teki işçi kıyımına tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 21:32 | Son Güncelleme

Türk Harb-İş Sendikası Başkent Şube Başkanı Süleyman Demir, İncirlik'teki ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının destek hizmetlerini yürüten Vectrus şirketindeki 439 işçinin toplu iş sözleşmesi müzakereleri öncesinde işten çıkarılmalarının manidar olduğunu belirtti.

Türk Harb-İş Sendikası'ndan İncirlik'teki işçi kıyımına tepki!

Demir, sendikanın Başkent Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türk Harb-İş Sendikasının örgütlü olduğu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığı Adana İncirlik ile Ankara ve İzmir'e bağlı iş yerlerinde destek hizmetleri yürüten ABD Merkezli Vectrus şirketinde 1000'e yakın işçinin çalıştığını söyledi.

Vectrus şirketince 20 Ocak'ta Adana'da 424, Ankara'da 15 işçinin toplu şekilde işten çıkarılacağının sendika temsilcilerine iletildiğini aktaran Demir, şirketin gerekçe olarak ABD hükümetinin Irak ve Suriye'deki operasyonlarının azalmasını gösterdiğini bildirdi.

Demir, 1 Nisan 2020'den itibaren geçerli olacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine yetkili Türk Harb-İş Sendikası ile ABD Hava Kuvvetleri Vectrus şirketince şubat ayı itibarıyla başlanacağını, toplu iş sözleşmesi müzakereleri öncesinde bu kararın alınmasının manidar olduğunu kaydetti.

"İŞ BARIŞININ İŞVEREN TARAFINDAN BOZULMUŞ OLACAĞI KONUSUNDA UYARIYORUZ"

Kararın yeniden gözden geçirilmesini isteyen Demir, "Aksi takdirde iş barışının işveren tarafından bozulmuş olacağı konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

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Türk Harb-İş Sendikası Süleyman Demir incirlik ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığı

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