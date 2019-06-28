Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

THK Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezunları için Ankara'daki Türkkuşu Kampüsü'nde tören düzenlendi. Törene, THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, akademik ve idari personeli ile havacılık sektörü temsilcileri ve öğrencilerin yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra 3'üncü dönem birincisi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Fas uyruklu Anas Semlali ile 4'üncü dönem birincisi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Utku Uluer, yaş kütüğüne plaka çaktı. Dönem birincilerine THK Genel Başkanı Nogaylaroğlu tarafından diploma, plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler, diğer öğrencilere ise akademisyenler tarafından diplomaları verildi.

'ÇOCUKLUK HAYALİNE THK ÜNİVERSİTESİ'NDE KAVUŞTU'

Törende konuşan dönem birincisi Anas Semlali, pilotluk mesleğinin çocukluk hayali olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada olmaktan onur duyuyorum. Birkaç yıl önce burada olmak çok uzak görünüyordu ve şimdi neşe ve gururla bir aradayız. Çocukken babam havalimanında yemek servis işi müdürü olarak çalışıyordu ve bazen beni de yanına alırdı. Havacılığa olan tutkum o zamanlardan başladı. Bu tutku içimde giderek büyüdü ve bende pilot olma isteği uyandırdı. Bu uzun ve zorlu bir yol olacaktı. Başlarda hayal gibi geliyordu ama Türk Hava Kurumu Üniversitesi hayalimin gerçekleşmesini kolaylaştırdı."

'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR' VECİZESİ, MİSYONUMUZ OLACAK'

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut ise, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bir gelecek projesi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk Hava Kurumu istikbali göklerde aramanın bilimsel platformudur. Üniversitemiz mitolojik bir cevherin bilgi tabanlı geleceğe taşınması sorumluluğunun, iradesinin somutlaşmış halidir. Atatürk'ün göklere çevrilen çehresi ve ordulara hedef gösterir gibi elini uzatarak söylediği 'İstikbal göklerdedir' vecizesi, üniversitemizi dünya üniversitesi haline getirme hedefine kararlı adımlarla yürürken temel misyonumuz, mottomuz olacaktır."