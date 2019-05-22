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Türk Hava Kurumuna genç yönetici

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

Türk Hava Kurumu Genel Başkan Yardımcılığına Mehmet Fatih Pakır getirildi.Atanmasının ardından bir açıklama yapan Mehmet Fatih Pakır, "Genel Başkanımız Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun önderliğinde kurulacak uluslararası heyetler ile Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde havacılık alanında söz sahibi olarak hayata geçireceğimiz çalışmalara beklemeden start vereceğimizden şüphem yoktur.

Türk Hava Kurumu Genel Başkan Yardımcılığına Mehmet Fatih Pakır getirildi.
Atanmasının ardından bir açıklama yapan Mehmet Fatih Pakır, "Genel Başkanımız Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun önderliğinde kurulacak uluslararası heyetler ile Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde havacılık alanında söz sahibi olarak hayata geçireceğimiz çalışmalara beklemeden start vereceğimizden şüphem yoktur. Benim en büyük şahsım, bu ulvi kurumda tevdi edilen görevin yanı sıra kahraman ve vizyon sahibi bir genel başkan ile devletimiz ve Kurumumuz için hizmet etme fırsatı bulmuş olmamdır. Bu görevi tevdi eden başta Genel Başkanımız Sayın Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’na, bütün THK Yönetim Kurulu ve Vakıf üyelerimize teşekkürü bir borç bilip, liyakat göstermek için canla başla hizmet edeceğimi ifade etmek isterim" dedi.

Mehmet Fatih Pakır kimdir?
Yurtdışı proje diplomasi görevlerini yürüten Mehmet Fatih Pakır, uluslararası arenalarda birçok ticari platform ve yatırım projelerinde koordinatör olarak görev almış ve diplomatik programları yönetmiştir.

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