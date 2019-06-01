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Türk Hava Kuvvetleri personeli, 24 saat göreve hazır (ARŞİV)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki 6'ncı Ana Jet Üssü'nde görev hazırlığı titizlikle gerçekleştiriliyor.

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN-Ümit BABACAN/BALIKESİR,(DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki 6'ncı Ana Jet Üssü'nde görev hazırlığı titizlikle gerçekleştiriliyor.

108’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Hava Kuvvetleri, nitelikli personeli ile dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında gösteriliyor. Balıkesir’de bulunan Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nde görevli Türk Hava Kuvvetleri personeli de bu noktada eğitim uçuşlarına devam ediyor. Eğitim uçuşuna çıkacak askerler, öncelikle özel kıyafet ve ekipmanlarıyla kendilerini donatarak, uçuş öncesi hazırlarını yapıyor. Bu noktada uçuş planını inceleyen askerler, son istişarelerin ardından jet uçağının bulunduğu hangara geçiyor. Hangarda görevli askerden jet uçağının son durumuna ilişkin bilgiler alan pilotlar, jetlerin çevresini kontrol ederek göreve hazır olup olmadığına bakıyor. Ardından jet uçağının kokpit bölümüne geçerek mekanizmaların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ederek, jet uçağını uçuşa hazır hale getiriyor.

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