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Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 lastikleri artık yerli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri, PETLAS tarafından üretilen F-16 iniş takım lastiklerini kullanmaya başladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 lastikleri artık yerli

Tolga Özbek / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Türk Hava Kuvvetleri, PETLAS tarafından üretilen F-16 iniş takım lastiklerini kullanmaya başladı. Kırşehir’deki fabrikada Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen lastiklerle birlikte PETLAS dünyada F-16 iniş takım lastiği üreten üçüncü fabrika oldu.
Eskişehir’deki 401’inci Filo’da yapılan testlerin ardından, lastikler yurtdışındaki testlerden de başarıyla geçti. Yerli F-16 lastikleri, Türk Hava Kuvvetleri ile birlikte Güney Kore tarafından da kullanılacak.
Lastiklerin testlerini, Eskişehir’de konuşlu dünyanın sayılı test filolarından biri olan 401’inci Test Filo Komutanlığı yaptı. Zorlu testlere tabi tutulan lastikler, güçlü karkas yapısı ve aşınma karakteristiğiyle dikkat çekti. Lastikler limitlerin en üst sınırlarda test edildi.
Konuyla ilgili bilgi veren PETLAS yetkilileri, “F-16 ana iniş takımı lastiğimizin, zorlu bir geliştirme süreci ve bir o kadar yoğun test sürecinden başarı ile geçmiş olması bizim için hem çok önemli bir başarı hem de Petlas’ ın elde etmiş olduğu üstün lastik teknolojisi ve yeteneklerinin somut bir göstergesi” diye konuştu.
Uzun yıllardır Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan uçak lastiklerini imal eden PETLAS, havacılık konusunda ürün yelpazesini geliştirmek üzere de çalışmalar yapıyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 lastikleri artık yerliTürk Hava Kuvvetleri'nin F-16 lastikleri artık yerli

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