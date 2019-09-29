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Türk Hava Sahası'nı ihlal eden İHA düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 18:53 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: - "28 Eylül 2019 tarihinde milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti" - "Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından saat 13.24'te vuruldu"

Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 Eylül'de milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA'nın, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu." ifadesi yer aldı.

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