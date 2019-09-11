Türk Hava Yolları, Ağustos ayında 84,8 doluluk oranıyla uçtu

Türk Hava Yolları (THY), Ağustos ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre bayrak taşıyıcı, havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan talep azalmasına rağmen yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı. Küresel taşıyıcının dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak rekor düzeyde gerçekleşti.

Dünyanın en çok ülkesine tek merkezden bağlantı imkanı sunan Türk Hava Yolları, Ağustos ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik verilerini açıkladı. Ağustos ayında THY’nin doluluk oranı yüzde 84,8 olarak gerçekleşti. THY’nin taşıdığı kargo miktarında ise çift haneli artış yaşandı.

Taşınan kargo miktarı yüzde 11,5 arttı

THY taşıdığı kargo miktarını da geçtiğimiz yıla oranla arttırdı. Dünyada en iyi beş hava kargo markasından biri olma hedefine Turkish Cargo markasıyla ilerleyen bayrak taşıyıcı, Ağustos ayında taşıdığı kargo-posta hacmini ise geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 11,5 artırdı. Bayrak taşıyıcı, hava kargo pazarında çift haneli büyüme sürecini yeni evinde de sürdürüyor.