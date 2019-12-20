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Türk Hava Yolları Boeing'e Dava Açacak Mı?

20.12.2019 11:15 | Son Güncelleme

737 MAX tipi uçaklarından filosunda 12 adet bulunduran ve Boeing’in aldığı kararla birlikte bu uçaklarını uçuşlardan, 13 Mart 2019 tarihinde çekmek zorunda kalan Türk Hava Yolları’nın, Boeing şirketine dava açmaya hazırlandığı iddia ediliyor

Türk Hava Yolları Boeing'e Dava Açacak Mı?

Boeing şirketinin 737 MAX tipi uçaklarından filosunda 12 adet bulunduran ve Boeing’in aldığı kararla birlikte bu uçaklarını uçuşlardan, 13 Mart 2019 tarihinde çekmek zorunda kalan Türk Hava Yolları’nın, Boeing şirketine dava açmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Amerika’nın Sesi’nin ulaştığı Türk Hava Yolları yetkilileri, dava haberine ilişkin bir açıklama yapmadılar.

THY üst yönetimi, bu yıl içerisinde Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Kevin G. McAllister’la İstanbul’da biraraya gelmiş ve Türk Hava Yolları’nın yaşadığı sıkıntıları dile getirmişlerdi.

Bu hafta içerisinde filosunda 18 adet 737 MAX uçağı bulunan Norveç Havayolları da Boeing’le zararlarınn karşılanması konusundaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını umduğunu açıklamıştı.

Türk Hava Yolları’nın benzer şekilde Boeing şirketiyle zararların karşılanması konusunda bir müzakere yürütüp yürütmediği bilinmiyor.

Nisan 2013 tarihinde Türk Hava Yolları ve Boeing tarafından imzalanan anlaşma uyarınca THY, 40 adet 737 MAX 8, 10 adet 737 MAX 9 uçağı kesin siparişi vermiş, 25 adet 737 MAX 8 siparişi için de opsiyon anlaşması yapılmıştı.

Dünyada birçok havayolu şirketi tarafından kullanılan Boeing 737 MAX tip uçaklardan ikisi 5 ay içerisinde teknik arızalar nedeniyle Etiyopya ve Endonezya’da düşmüş ve 346 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Kazaların ardından pek çok ülkenin hava sahasını bu uçaklara kapatması neticesinde Boeing şirketi, uçakların uçuşlarının dünya genelinde durdurulması kararını almıştı.

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