Türk Hava Yolları, Çin’in Xi’an şehrine uçuş başlatıyor

Türk Hava Yolları(THY) Çin’e başlatılan uçuşların 20. yılında, sefer yaptığı Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından 4. destinasyon olarak Xi’an şehrini uçuş ağına ekleme kararı aldı.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk seferini 1999 yılında Pekin şehrine gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Çin’deki 20. yılında sefer yaptığı Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından ana kara Çin’de 4. destinasyon olarak Xi’an (Şian) şehrini uçuş ağına bağlıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Çin’in Shaanxi (Şanşi) Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri HU Heping ile 5 Kasım 2019 tarihinde yaptığı görüşme sonrasında THY’nin Xi’an noktasına uçuş başlatması konusunda mutabakata varıldı.

Bu yıl sonunda uçuşlara başlanacak

2019 sonu itibariyle tarifeli uçuşlara başlanması planlanan Xi’an seferleri ilk etapta haftada 3 frekans gerçekleştirilecek. 2020 yılının yaz tarifesiyle birlikte ise seferin kademeli olarak artışı hedefleniyor. Xi’an seferlerinin hayata geçmesiyle Türk Hava Yolları’nın Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısı haftalık 24’e ulaşacak.