Türk Hava Yolları duyurdu! Üç ülke daha koronavirüs kısıtlamasını kaldırdı

Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini kaldıran ülkelere üç ülke daha eklendi. Etiyopya, Somali ve Cezayir'in uygulanan koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdığı bildirildi.

Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından bu üç ülkeye seyahat etmeyi planlayan yolculara yönelik yaptığı bilgilendirmede, Etiyopya, Somali ve Cezayir'de uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı ifade edilerek bu üç ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. (DHA)

