Türk Hava Yolları ekipleri Çin uçuşlarında maske takmaya başladı

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan Korona virüsüne karşı önlem amacıyla Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları(THY) uçuş ekipleri koruyucu maske takmaya başladı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül Korona virüsüne karşı Çin’in yanı sıra dünyanın birçok noktasında önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları(THY) da aldığı yeni kararla Çin seferlerinde görev yapacak uçuş ekiplerine koruyucu maske ve eldiven takabileceklerini bildirmişti. Bugün itibariyle risk teşkil eden Çin uçuşlarında kabin ve kokpit ekipleri maske takmaya başladı. Bu sabaha karşı 05.00-07.00 saatleri arasında Pekin, Şangay, Guanzu ve Hong Kong’dan gelen Türk Hava Yolları ekiplerinin maskelerini taktığı görüldü.

Termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

Öte yandan Çin uçaklarına yönelik önlemler kapsamında hava limanındaki termal kameralı uygulama sayısı da ikiye çıkarıldı. Çin uçakları için özel tahsis edilen kapıların bulunduğu iki ayrı bölgede yolcuların vücut ısıları bu kameralarla ölçülebiliyor.