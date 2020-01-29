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Türk Hava Yolları ekipleri Çin uçuşlarında maske takmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan Korona virüsüne karşı önlem amacıyla Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları(THY) uçuş ekipleri koruyucu maske takmaya başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül Korona virüsüne karşı Çin’in yanı sıra dünyanın birçok noktasında önlemler alınmaya devam ediyor.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan Korona virüsüne karşı önlem amacıyla Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları(THY) uçuş ekipleri koruyucu maske takmaya başladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül Korona virüsüne karşı Çin’in yanı sıra dünyanın birçok noktasında önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları(THY) da aldığı yeni kararla Çin seferlerinde görev yapacak uçuş ekiplerine koruyucu maske ve eldiven takabileceklerini bildirmişti. Bugün itibariyle risk teşkil eden Çin uçuşlarında kabin ve kokpit ekipleri maske takmaya başladı. Bu sabaha karşı 05.00-07.00 saatleri arasında Pekin, Şangay, Guanzu ve Hong Kong’dan gelen Türk Hava Yolları ekiplerinin maskelerini taktığı görüldü.

Termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı
Öte yandan Çin uçaklarına yönelik önlemler kapsamında hava limanındaki termal kameralı uygulama sayısı da ikiye çıkarıldı. Çin uçakları için özel tahsis edilen kapıların bulunduğu iki ayrı bölgede yolcuların vücut ısıları bu kameralarla ölçülebiliyor.

“Dışarı çıkan insan sayısı azaldı, her yer hayalet şehre dönüyor”
Eğitim amacıyla bulunduğu Çin’de okulunun virüs tehdidi nedeniyle eğitime ara verildiği için Türkiye’ye döndüğünü belirten yolculardan Eren Ocak, bölgedeki durumu anlatarak, “Çince öğrenmek üzere 4 ay önce Çin’in Xiamen şehrine gittim ve Xiamen Üniversitesi’ne kayıt oldum. 4 ay sonrasında Çin tatili sırasında Korona virüsü ortaya çıktı. Okulumuz bir bildiri yayınladı. Normalde tatilimiz Mart’ın 16’sında bitecek iken ikinci bir emre kadar okula kimse dönmesin dendi. Tatil nedeniyle şehir dışına çıkanlar geri dönmedi. Benim yaşadığım eyalette Korona virüsü vak’ası 30’dan 56’ya çıktı. Gün geçtikçe de artıyor. Dışarı çıkan insan sayısı epey azaldı. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor. Ben şehir dışında yaşıyorum. Xiamen’e giderken normalde her gün trafik olur ancak buraya gelirken hiç trafik yoktu, araba bile yoktu. Her yer hayalet şehre dönüyor” dedi.

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