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Türk Hava Yolları, öğrencileri sivil havacılık hakkında bilgilendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) Batman Müdürlüğü ve Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Tüpraş Ortaokulunda meslek tanıtım programı kapsamında kabin memurluğu mesleğiyle ilgili ortaokul öğrencilerine bilgi verdi.Batman’da öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olmak için Tüpraş Ortaokulu rehber öğretmeninin girişimleriyle THY Batman Satış Müdürü Melih Torlak, Pazarlama Temsilcisi Masum Keserci, Kabin Memuru Emine Çelik ve Büşra Nur Dişçi ile TÜSHAD Yönetim Kurulu Sosyal Projeler sorumlusu Nazan Yalçınkaya meslek tanıtım programına katıldı.

Türk Hava Yolları, öğrencileri sivil havacılık hakkında bilgilendirdi

Türk Hava Yolları (THY) Batman Müdürlüğü ve Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Tüpraş Ortaokulunda meslek tanıtım programı kapsamında kabin memurluğu mesleğiyle ilgili ortaokul öğrencilerine bilgi verdi.
Batman’da öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olmak için Tüpraş Ortaokulu rehber öğretmeninin girişimleriyle THY Batman Satış Müdürü Melih Torlak, Pazarlama Temsilcisi Masum Keserci, Kabin Memuru Emine Çelik ve Büşra Nur Dişçi ile TÜSHAD Yönetim Kurulu Sosyal Projeler sorumlusu Nazan Yalçınkaya meslek tanıtım programına katıldı. Programda kendilerini ve yaptıkları meslekle ilgili bilgi veren THY kabin ekibi daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Meslek tanıtım programı ile ilgili bilgi veren Nazan Yalçınkaya, "TÜSHAD Yönetim Kurulundayım. Sosyal sorumluluk çerçevesinde yapmış olduğumuz bir çalışmayla ilgili olarak Batman’da yer almaktayız. Buradaki öğrencilere havacılığı sevdirmek, havacılıkla ilgili bilgiler vermek ve gelecek nesillere bunu doğru bir şekilde aktarabilmek adına burada bir çalışma gerçekleştirdik. İki tane havacı arkadaşımız da bize eşlik etti. Çocuklara rol model olabilmek için buradayız. Güzel bir program olduğu inancındayım. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaptığımız programın kız çocuklarının okuması noktasında önemli olacağı kanaatindeyim. Özellikle de üç bayan arkadaş olarak burada yer alıyoruz. İnşallah güzel örnek olmuşuzdur, güzel rol model olmuşuzdur" dedi.

"Çocuklarımıza ışık olmak için geldik"
Türk Hava Yolları kabin memuru Emine Çelik, çocuklara meslekleriyle ilgili faydalı olabilecek bilgiler verdiklerini söyledi. Çelik, "Bizi davet ettikleri için çok şanslıyım ve mutluyum. Öğrencilerimize, geleceğimize biraz yardımcı olabilmek, ışık tutmak ve motive etmek amacıyla buraya geldik. Onlarla sohbet etmek için buradayız. Faydalı olacağını düşündüğümüz kendi tecrübelerimizden bilgiler paylaştık" diye konuştu.

"Mesleğinizi severek yapın"
Tüpraş Ortaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı için Batman’a gelen Türk Hava Yolları kabin memuru Büşra Nur Dişçi, "6 yıldır Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak çalışıyorum. Bu iş göründüğü gibi kolay bir iş değil. Çocukluğumuzda hepimizin hayaliydi. İşe girdikten sonra işin zorluğunu görüyoruz. Gençlere tavsiyem, yaptıkları işi sevmeleridir. Sevdikten sonra her şey çok kolay oluyor. Sevdikten sonra gece geç yatmak, erken kalkmak hiç problem olmuyor" şeklinde konuştu.

Çocuklar sivil havacılık hakkında bilgilendirildi
Batman Tüpraş Ortaokulu öğrencilerinin sivil havacılık ile ilgili bilgilendirilmesi için THY ile irtibata geçtiğini belirten rehber öğretmeni Fatma Çelik, "Tüpraş Ortaokulu olarak farklı etkinlikler yapıyoruz. Meslek tanıtımlarında pilot, hostes, host gibi sivil havacılık ve kabin memurluğuna yönelik öğrencilerimizi bilgilendirmek istedik. Bu anlamda Türk Hava Yolları ile irtibata geçtik. Yaklaşık bir aydır onlarla irtibat halindeyiz. Onları bugün okulumuzda ağırladık. Teşekkür ediyoruz, onlar da kırmadılar bizi ve geldiler. Gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra verdikleri küçük promosyon ürünleri ile de çocuklarımızı sevindirdiler" dedi.

Türk Hava Yolları, öğrencileri sivil havacılık hakkında bilgilendirdi

Türk Hava Yolları, öğrencileri sivil havacılık hakkında bilgilendirdi

Türk Hava Yolları, öğrencileri sivil havacılık hakkında bilgilendirdi

Türk Hava Yolları, öğrencileri sivil havacılık hakkında bilgilendirdi

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