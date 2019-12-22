Türk Hava Yolları’ndan yolculara unutulan eşya uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi sosyal medyada paylaşım yapan ve cep telefonlarına sahte mesaj gönderenlere karşı yolcuları uyardı.

Türk Hava Yolları, son dönemde bazı vatandaşların ve yolcuların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda ve çeşitli sosyal medya mecralarında kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösteren kişilerin tespit edildiğini belirterek, konunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, gönderilen mesajlarda THY logosu kullanan ve bazı cep telefonu markalarının modellerinin ucuza satışa çıkarıldığını iddia edenlere karşı dikkatli olunması istenerek, "Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

