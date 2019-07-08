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Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları’nın (THY), şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağıyla ilk seferini Trabzon’a gerçekleştirdi.Törenle İstanbul Havalimanı’ndan uğurlanan ilk Dreamliner uçak, Trabzon Havalimanı’nda da törenle karşılandı.THY tarafından sosyal medyada başlatılan ‘Yeni uçağımızın ismi ne olsun?’ isimli kampanyaya kullanıcıların yoğun ilgisi doğrultusunda, 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi ‘Maçka’ ismi verilmişti.

Türk Hava Yolları’nın (THY), şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağıyla ilk seferini Trabzon’a gerçekleştirdi.
Törenle İstanbul Havalimanı’ndan uğurlanan ilk Dreamliner uçak, Trabzon Havalimanı’nda da törenle karşılandı.
THY tarafından sosyal medyada başlatılan ‘Yeni uçağımızın ismi ne olsun?’ isimli kampanyaya kullanıcıların yoğun ilgisi doğrultusunda, 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi ‘Maçka’ ismi verilmişti. Bunun yanı sıra THY, Dreamliner’ın ilk seferini de şehit Eren Bülbül anısına bugün Trabzon’a gerçekleştirdi. TK4900 sefer sayılı uçak, saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a gitmek üzere aralarında sanatçıların ve gazetecilerin bulunduğu 300 yolcusuyla havalanırken, saat 12.00 sıralarında Trabzon Havalimanı’na indi. Havalimanı itfaiyesi tarafından oluşturulan çift yönlü su kemerinin altından geçen pistteki uçağı, dünkü gösterisinin ardından bugün öğle saatlerinde Trabzon’dan ayrılacak olan Türk Yıldızları filosu da selamla uçuşu ile selamladı.
Aprona çekilen uçaktan inen yolcuları Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve yetkililer karşılarken, uçaktan inen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, uçağın çok konforlu olduğunu THY’ya yakıştığına vurgu yaptı. Koçhan “Eren Bülbülümüz için ilk seferin Trabzon’a yapılması bizim ayrı bir anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.
Uçakla Trabzon’a gelen yolcular ve karşılayanlar uçağı görüntülemek ve fotoğraflamak için cep telefonlarına sarılırken, uzun süre uçakla selfi yapıldı.
Öte yandan uçakla Trabzon’a misafirler toplu olarak Maçka ilçesindeki Eren Bülbül’ün annesinin evine ziyarete gitti.

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı

Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı ‘Maçka’ ilk seferini Trabzon’a yaptı
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