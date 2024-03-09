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Türk havacılığında önemli bir dönüm noktası

09.03.2024 17:33
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Türk havacılık tarihi çok önemli bir başarı kaydetti. Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.

Türk havacılığında önemli bir dönüm noktası

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve TEI sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye’nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı. Türkiye’nin ilk askerî turbofan motoru TF6000, Millî Muharip Uçak KAAN’ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı, test ve kabiliyet gösterimi için kurgulanarak, gerçek bir askeri turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.

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TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu:

“Milli Gücümüz Göğsümüzü Kabartıyor, Yüreklere Huzur Veriyor! Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye’nin ilk Millî Turbofan Motoru TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı! Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000’den alacak! Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

TF6000 Projesi ile Türkiye ilk kez askerî bir turbofan uçak motorunu çalıştırmış ve uçak motorları teknolojisi de kazandırılmış oldu.

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TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
savunma sanayii
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