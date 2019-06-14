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Türk havacılık alanında çok uluslu bir yapının temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:53 | Son Güncelleme

Havacılık alanında vermiş olduğu eğitimlerle genç pilotlar yetiştiren Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Atlantik Uçuş Okulu (AFA) ile havacılık ve pilotaj alanlarında yeni bir anlaşmaya imza attı.Türk ve uluslararası öğrencilerin havacılık ve pilotaj alanlarında nitelikli olarak yetişmesini sağlayacak anlaşma, GAÜ Millenium Binası Başkanlık Ofisinde imzalandı.

Türk havacılık alanında çok uluslu bir yapının temeli atıldı

Havacılık alanında vermiş olduğu eğitimlerle genç pilotlar yetiştiren Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Atlantik Uçuş Okulu (AFA) ile havacılık ve pilotaj alanlarında yeni bir anlaşmaya imza attı.
Türk ve uluslararası öğrencilerin havacılık ve pilotaj alanlarında nitelikli olarak yetişmesini sağlayacak anlaşma, GAÜ Millenium Binası Başkanlık Ofisinde imzalandı. İmza törenine GAÜ Adına, Kurucu Rektör Serhat Akpınar ile bilrikte, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ ATO Uyumluluk İzleme ve Emniyet Müdürü Saygın Gönç, GAÜ ATO Eğitim Müdürü Ruhi Turan ve GAÜ Pilotaj Bölüm Başkanı Erdoğan Kaygan katılırken, AFA adına ise Genel Müdür Oytun Bilgen ve Kalite Müdürü Kaan Dolmaycı katıldı.

Akpınar: “AFA ile yeni bir döneme adım atmanın memnuniyeti içerisindeyiz”
Girne Amerikan Üniversitesi ve Atlantik Uçuş Akademisi (AFA) arasında imzalanan anlaşma ile ilgili GAÜ Kurucu Rektörü ve Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar yaptığı açıklamada, GAÜ’de havacılık ve pilotajın temellerinin ilk olarak AFA ile beraber atıldığını belirterek, bu süreç içerisinde kendilerine büyük destek veren dönemin AFA Genel Müdürü ve şuanda AtlasGlobal Havayolları’nın Genel Müdürü olan Sermet Temizkan ile birlikte çok güzel adımlar attıklarını söyledi.
Akpınar açıklamaların devamında ise şunları söyledi;
“Bugün gelmiş olduğumuz noktada; bugüne kadar hizmet akışında Uluslararası Havacılık Akademisi’nin vermiş olduğu eğitim ve ilgili süreçlerle ilgili ihtiyaçlarımız ve çok daha iyilerine adım atabilmek için AFA ile yeni bir döneme adım atmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Bu süreçte vermiş oldukları destekle eğitimlerini tamamlayacak olan, eğitimleri sonrasında da gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde, KKTC ve Uluslararası birçok cephede pilot olacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

Bilgen: “Uluslu bir yapıya sahip olacağız”
AFA Genel Müdürü Oytun Bilgen ise açıklamasında; GAÜ’nün bu yola ilk çıktığında AFA ile beraber olduğunu ve tekrardan bu anlaşma ile birlikte olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bilgen, GAÜ ile yapılan anlaşma ile birlikte, bünyelerine katılacak olan yabancı öğrenciler ile birlikte çok uluslu bir yapıya sahip olacaklarını ifade etti. İlerleyen dönemlerde de farklı projelerle de GAÜ ile iyi işler yapacaklarına inancının tam olduğunu belirten Bilgen, işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.

Türk havacılık alanında çok uluslu bir yapının temeli atıldı

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