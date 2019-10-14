HABER

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Kore’de ilk kez ürünlerini sergileyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Güney Kore’de gerçekleştirilecek Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı’na katılarak ilk kez ürünlerini sergileyecek.TUSAŞ, potansiyel iş birliklerini geliştirmek, ürünlerini uluslararası alanda daha bilinir kılmak amacıyla ilk kez 15-20 Ekim tarihlerinde Güney Kore’nin Seul kentinde gerçekleştirilecek Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı’na katılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Kore’de ilk kez ürünlerini sergileyecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Güney Kore’de gerçekleştirilecek Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı’na katılarak ilk kez ürünlerini sergileyecek.
TUSAŞ, potansiyel iş birliklerini geliştirmek, ürünlerini uluslararası alanda daha bilinir kılmak amacıyla ilk kez 15-20 Ekim tarihlerinde Güney Kore’nin Seul kentinde gerçekleştirilecek Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı’na katılacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin ürettiği tüm ürün modelleri ile katılım gösterilecek Kore’de özellikle Gökbey ve T129 ATAK’ın ilgi görmesi bekleniyor.
Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı öncesinde değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “20’nci yüzyılda iki ülkenin beraberliğini düzenleyen ilişkinin bir yenisi daha eklenmiş olacak. Bugün dünyada savunma sanayi alanında adından söz ettiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak ilk kez yüksek teknolojilerin bulunduğu Kore Seul’de ürünlerimizi sergilemiş olacağız. Kore’de bulunmamız, teknoloji alışverişi açısından da önemli bir fırsatın kapılarını aralayacak. Geçmişten bugüne kadar hep artarak devam eden dost ülke Güney Kore ile savunma sanayi alanında iş birlikteliklerini konuşacağımız verimli bir fuar olacağı kanaatindeyim. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak tüm ürünlerimiz ile fuara damga vurmayı bekliyoruz. Güney Kore’de bulunmamız ikili bağlarımızı kuvvetlendirmek için önemli bir fırsat” dedi.
TUSAŞ, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayide küresel oyuncular arasında yer almaktadır.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Kore’de ilk kez ürünlerini sergileyecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Kore’de ilk kez ürünlerini sergileyecek

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruzBakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz
Kürt kanaat önderlerinden 'Barış Pınarı'na tam destekKürt kanaat önderlerinden 'Barış Pınarı'na tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.