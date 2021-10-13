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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin kuracağı tesis Türkiye’de bir ilk olacak

13.10.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yerli ve milli ürünlerin daha hızlı bir şekilde üretilmesi için çalışmalarını ve yatırımlarını hızlandırdı. "Demir Kuş" (Iron Bird) olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi ile yerli ve milli ürünlerin geliştirme, sertifikasyon ve üretim süreçlerinin hızlanması hedeflenirken; 2022 yılının Şubat ayında faaliyete geçmesi planlanan tesis Türkiye’de havacılık alanında bir ilk olacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin kuracağı tesis Türkiye’de bir ilk olacak

Projelerin geliştirilmesini kolaylaştıracak altyapı çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii kurulumunu başlattığı ’Demir Kuş’ tesisi ile özellikle HÜRJET ve HÜRJET’in farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleri ile entegre olarak test edilmesi ve doğrulanması için güçlü bir altyapı sağlayacak.

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Kazanılacak kabiliyetler, Türkiye’nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için de kullanılacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendislerince tasarlanan ve kurgulanan test tesisi ile uçak üzerinde kullanılacak bütün uçuş kritik ekipmanlar test edilecek.

Test faaliyetlerinin sürdürüleceği sistemler arasında Uçuş Kontrol Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi (Simülasyon ve gerçek), Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistemler yer alacak. Yaklaşık 50‘ye yakın kişinin çalışacağı tesisin 30 yılı aşkın bir süre ile faaliyet göstermesi hedefleniyor.

"BU YAPI TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Kurulacak test tesisi ile ilgili konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Ülkemiz için ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bu yapı Türkiye’de bir ilk ve dünyada sayılı firmaların kabiliyetleri arasında yer alıyor. Karşı yükleme sistemleri ile uçağın tüm kontrol yüzeylerine, çevresel şartlardan dolayı meydana gelecek olan ve manevralar esnasında maruz kalınabilecek yükleri uygulayarak, uçuş kontrol sistemi çıktılarının gözlemlenmesine olanak sağlanacak. Gerçek zamanlı kayıt, yeniden oynatma ve anlık analiz özellikleri ile toplanan veriler ’Sanal İkiz’ konseptinin çalışması için de öncül veri merkezi olarak tasarlandı" dedi.

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(İHA)

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