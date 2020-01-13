Türk hayırseverlerden İdlib’e mülteci kampı

Türkiye’deki hayırseverler, İdlib’te yaşanan en büyük problem olan barınma sorunun çözümü için bin ailenin konaklayacağı briket evlerden oluşan mülteci kampının temelini attı.

Türk hayırseverler, büyük bir insanlık dramının yaşandığı İdlib’in merkezi ve kırsal bölgelerine acil yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor. Bin aile için kalıcı konut projesine başlandı. Bölge şartlarına uygun olarak tasarlanan briket evlerden oluşacak olan mülteci kampında ilk etapta bin aile kalıcı konut sahibi olacak. 24 metrekarelik alana inşa edilecek evler bir oda bir salondan oluşacak.

Rejim güçleri ve Rusya’nın düzenlediği operasyonlar sonrası yaklaşık 300 bin kişi Türkiye sınırına göç etti. Yaşanan insanlık dramı sonrası Sadakataşı Derneği tarafından başlatılan acil yardım çağrısıyla birlikte Türkiye sınırına göç eden ailelere kış yardımları, gıda ve hijyen malzemeleri düzenli olarak ulaştırılıyor.

Genel Başkan Kemal Özdal yaptığı açıklamada büyük bir insanlık dramının yaşandığı bölgeye düzenli acil yardım ulaştırdıklarını belirterek, “Bölgede yaşanan en büyük sorun olan barınma ihtiyacının çözümü için 300 çadırdan oluşan çadır kent inşa edildi. Şimdi de ilk etapta bin ailenin konaklayacağı briket evlerden oluşan mülteci kampı inşa edimine başladık. Bölgeye acil yardım ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

