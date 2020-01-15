Türk hayırseverlerden "Kanlı Ocak" şehitlerine vefa

Bakü'ye giren Sovyet askerlerinin o gün hiçbir ayrım gözetmeden ve hiç kimseye acımadan sivillere saldırarak büyük katliam gerçekleştirdiğini hatırlatan Özoral, Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden yolun bu şehitlerle açıldığını vurguladı.

Büyükelçi Özoral, yaptığı konuşmada, 20 Ocak tarihinin Azerbaycan'ın hem matem hem de gurur günü olduğunu söyledi.

Etkinlikte, şehitlerin hatırası için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

20 Ocak Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, çeşitli devlet kurumlarının temsilcileri, Türk iş adamları, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerine gıda yardımı yapıldı.

20 Ocak olaylarını Azerbaycan tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak gördüğünü ifade eden Özoral, "20 Ocak'ta Azerbaycan halkının büyük şahlanışı gerçekleşti. Topraklarını, vatanını elinden almak isteyenlere karşı Azerbaycan halkı büyük direniş göstererek bağımsızlığa giden yolu açtı. Türkiye olarak o dönemde de Azerbaycan'ın yanındaydık, bugün de aynı inanç ve düşünceyle yine sizlerleyiz." şeklinde konuştu.

GYF Başkanı Ahmet Tecim, canlarını vatan için feda eden insanları rahmetle andıklarını ve unutmadıklarını belirtti.

Türk hayırseverlerin Azerbaycan'la dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için şehit ailelerine yardımda bulunduğunu söyleyen Tecim, iki ülke arasında dostluk ve kardeşliğin pekişmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılan 180 şehit ailesine ve olaylarda yaralanarak sakat kalanlara çeşitli gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

Azerbaycanlılar, 1990 yılının başlarında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek için Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda uzun süreli mitingler düzenledi.

Sovyet ordusu, 20 Ocak'ta Bakü'ye girerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın sivili katletti, yüzlerce kişi yaralandı.

