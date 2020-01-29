HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk hayırseverlerden Suriye’ye mazot desteği

Türk hayırseverlerden Suriye’ye mazot desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Türk hayırseverler ve Katarlı yardım kuruluşu tarafından Suriye’deki okullara ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillere 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelere ve ülkenin çeşitli bölgelerinde eğitimin halen devam ettiği okullara, Türk hayırseverler ve Katarlı yardım kuruluşu Qatar Charity tarafından 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı yazılı açıklamada, savaşın mağdur ettiği sivilleri yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

Türk hayırseverler ve Katarlı yardım kuruluşu tarafından Suriye’deki okullara ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillere 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.
Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelere ve ülkenin çeşitli bölgelerinde eğitimin halen devam ettiği okullara, Türk hayırseverler ve Katarlı yardım kuruluşu Qatar Charity tarafından 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı yazılı açıklamada, savaşın mağdur ettiği sivilleri yalnız bırakmadıklarını kaydetti. Suriye’deki savaş mağduru sivillere ve okullara mazot desteğinde bulunduklarını belirten Tosun, ‘‘Suriye içerisinde kış mevsiminin etkisiyle en temel sorunların başında ısınma geliyor. Bu kapsamda Qatar Charity kurumunun katkılarıyla Suriye içerinde 307 bin litre mazot dağıtımında bulunduk. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan son saldırılar nedeniyle yerinden edilen bin 500 aile ve bölgede eğitimin halen devam ettiği 100 okul faydalandı’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Yeni görüntüler ortaya çıktıYeni görüntüler ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem

Elazığ'daki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.