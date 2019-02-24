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"Türk hayırseverlerin emanetlerini Yemen'e ulaştırmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 00:46 | Son Güncelleme

"Türk hayırseverlerin emanetlerini Yemen'e ulaştırmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının, Türk hayırseverlerin emanetlerini Yemen'e ulaştırmaya devam edeceği belirtildi.

Hüdayi Vakfından yapılan yazılı açıklamada, vakfın, iç savaşın başladığı günden bu yana Yemen'de yardım faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Yemen'in hemen hemen her bölgesinden gelen mültecilerle nüfusu 430 binden 2 milyon 500 bine çıkan Marib vilayetinin yanı sıra Taiz, Hudeyde iline bağlı Muha ilçesi, ülkenin geçici başkenti Aden, Lahec ve diğer bölgelerde yaraların sarılmasına çalışıldığı bildirilen açıklamada, insani krizin yaşandığı bölgelere gıda, barınma ve eğitim yardımlarında bulunulduğu kaydedildi.

Hüdayi Vakfının, Türk hayırseverlerin emanetlerini Yemen'deki mağdur ve mazlum Müslümanlara ulaştırmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Temel gayemiz, yoksulluğu ve cehaleti gidermek, yaralı gönüllere merhem olmak ve İslam dünyasının nitelikli insan ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmaktır." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hüdayi vakfı Yemen

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