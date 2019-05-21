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Türk hayırseverlerin Mescid-i Aksa’da iftar geleneği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Türk hayırseverlerin Mescid-i Aksa avlusunda organize ettiği iftar takdir topladı.Sadakataşı Derneği, “Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım” çağrısıyla 25 ülkede Ramazan yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Türk hayırseverlerin Mescid-i Aksa’da iftar geleneği sürüyor

Türk hayırseverlerin Mescid-i Aksa avlusunda organize ettiği iftar takdir topladı.
Sadakataşı Derneği, “Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım” çağrısıyla 25 ülkede Ramazan yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Dernek Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa avlusunda Dünya Yetim Günü’nde iftar organizasyonu düzenledi.
Mescid-i Aksa avlusunda her yıl düzenli olarak iftar sofraları Türk hayırseverler, bu yılda iftar sofraları kurarak Filistin halkı ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Her yıl Ramazan ayının 15. gününde kutlanan Dünya Yetim Günü sebebiyle Kudüs’te yaşayan 500 yetim ve ailesiyle iftar sofrasında bir araya gelen hayırserverler, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi.

35 bin kişiye iftar
Ramazan ayı boyunca düzenli olarak Mescid-i Aksa avlusunda iftar sofraları kuran hayırseverler, 35 bin kişi ile kardeşlik sofralarında bir araya gelecek.

Binlerce aileye gıda kolisi
İftarların yanında sosyal ve ekonomik anlamda gelir seviyesinin düşük olduğu Filistin’de dernek tarafından binlerce aileye gıda kumanyası, zekât, fitre dağıtımları ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirilecek.
Bölgedeki yardım organizasyonlarını koordine eden Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Altun iftar organizasyonu sonrası yaptığı açıklamada, “Bölgede kurulduğumuz tarihten itibaren yardım çalışmaları sürdürüyoruz. Bugün de Dünya Yetim Günü sebebiyle Filistinli yetim ve aileleriyle iftar sofraları kurarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirdik. Bu Ramazan ayında da bölgede kumanya, zekât, bayramlık ve fitre dağıtımları gerçekleştirerek düzenli iftar sofraları kuracağız” ifadelerini kullandı.

Türk hayırseverlerin Mescid-i Aksa’da iftar geleneği sürüyor

Türk hayırseverlerin Mescid-i Aksa’da iftar geleneği sürüyor

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