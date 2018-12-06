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Türk hekim Harvard’ta tecrübelerini paylaştı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

Hayatını, beyin hastalıklarının önlenmesi ve tedavisine adayan, Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi üyesi Prof.

Türk hekim Harvard’ta tecrübelerini paylaştı

İSTANBUL, (DHA)- Hayatını, beyin hastalıklarının önlenmesi ve tedavisine adayan, Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi üyesi Prof. Dr. Türker Kılıç 3. kez konuk öğretim üyesi olarak katıldığı Harvard Üniversitesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Konferansı’nda “AVM Biyolojisinde ve Tedavisinde 20 Yıllık Tecrübe” konulu konferansta tecrübelerini paylaştı.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nde dünyanın önde gelen bilim insanlarının katıldığı Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Konferansı’nda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, damar hastalıkları alanındaki araştırmalarını ve beyin cerrahisi tecrübelerini tıp dünyasına aktardı.

1997 - 2000 yıllarında Harvard Üniversitesi’nde üst ihtisasını beyin kanserleri ve vasküler malformasyonlar (beyin damar hastalıkları) konusunda tamamlayan ve bu konulardaki araştırmalarını devam ettiren Prof. Dr. Türker Kılıç, 3. kez özel olarak davet edildiği konferansta önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak damar hastalıkları konusunda ki çalışmalarına değinen Prof. Dr. Türker Kılıç, “Beyin ve damar hastalıklarıyla ilişkili yaklaşık 3 bin 585 hasta kliniğimizde tedavi edildi. Bu hastaların bin 634’ü Beyin Damar Yumağı (AVM) ve bin doksan sekizi halk arasında 'baloncuk' olarak bilinen beyin anevrizması bulunan hastalardan oluşuyordu. Biz aynı zamanda cerrahi ve beyin tümörlerinin tedavisinde çığır açan bir cihaz olan ‘Gamma Knife’ tedavilerini de yürütmekteyiz. Tümörlerle ilişkili yürütülen klinik çalışmalarında da yaklaşık 23 binden fazla hasta cerrahi ya da gamma knife yöntemleriyle tedavi edildiler” dedi.

Araştırmalarının 2000 yılında yayınlandığını hatırlatan Prof. Dr. Türker Kılıç, “ABD’de tıbbi araştırmalara kaynak aktaran en büyük kuruluş (NIH) onayı ile başlayan klinik araştırmalarının sonunda, üzerinde çalıştığım molekül sonrasında bir ilaç haline geldi. Bu ilaç günümüzde bazı beyin kanserlerinin tedavisinde kullanılıyor” ifadelerini kullandı. Kılıç ayrıca, ilacın sadece beyin tümörü olan hastalarda değil; aynı zamanda lösemi hastalarında da kullanıldığını dile getirdi.

Yapmış olduğu bir diğer araştırmayı da bilim insanlarıyla paylaşan Prof. Dr. Türker Kılıç, doğumsal beyin damar hastalıkları tedavisinin ne şekilde sağlanabileceği konusunda da açıklamalarda bulunarak; “Bu hastalıkların biyolojisini anlamak için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bugüne kadar yönettiğim araştırma grupları toplam 18 ayrı bilimsel indeksli dergiye (SCI) girerek yayın üretti” diye konuştu.

Beyin Damar Yumağı (AVM) Arteriovenöz malformasyon) ile ilgili geçen 20 yıllık araştırma sürecinde elde ettiği ve kliniğe uyarlanabilen çalışmalarını Harvard Üniversitesi’ndeki konuşmasıyla bilim insanları ile paylaşan Prof. Dr. Türker Kılıç, böylelikle dünyanın en seçkin üniversitelerinden biri olan Harvard’taki konferansa üçüncü kez katılmış oldu. İlk konuşmasını 2000 yılında çalıştığı ilaç üzerine gerçekleştiren Kılıç, ikinci konuşmasını ise 2009 yılında tümör ve kafatası cerrahisi üzerine gerçekleştirmişti.

Türk hekim Harvard’ta tecrübelerini paylaştı

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