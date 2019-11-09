Türk hekimi ve ekibi, Ukraynalı meslektaşlarına örnek oldu

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi ekibi, prostat kanseri ameliyatında geliştirdikleri yeni yöntemle Ukraynalı meslektaşlarına örnek oldu. Ürolog Doç. Dr. Yiğit Akın'ın 3 delik kullanarak kapalı bir ameliyat yöntemiyle gerçekleştirdiği 100'üncü ameliyatı izleyen Ukraynalı doktor Dmytri Borysenko, aynı yöntemi kendi ülkesinde de uygulamaya çalışacağını belirtti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ürolog Doç. Dr. Yiğit Akın ve ekibi prostat kanseri ameliyatında geliştirdikleri yeni yöntemle bir ilke imza attı. Laparoskopipk denilen kapalı ameliyat yönteminde 6 yerine 3 trokar (bir çeşit çubuk) kullanarak yaptığı prostat kanseri ameliyatlarının ses getirdiğini belirten ürolog Doç. Dr. Yiğit Akın, bu yöntemle ameliyat edilen 100'üncü hastalarını Ukraynalı doktor Dmytri Borysenko'nun da izlediğini kaydetti.

Yeni cerrahi tekniğin ses getirdiğini ve sonuçların gayet başarılı olduğunu anlatan Doç. Dr. Yiğit Akın, "Hastalarımız da biz de ameliyattan gayet memnunuz. 100'üncü hastamızın durumu gayet iyi. Tekniğimizi yurt dışında duyurmuştuk. Bu yöntemi geniş çevrelere yaymayı ve bütün dünyada kabul edilebilir hale getirmeyi planlıyoruz. Ukrayna'dan bir doktor sadece prostat kanseri üzerine yaptığımız bu yöntemi öğrenmeye geldi. O da yapılan ameliyatı görünce hayran kaldı. Kendi ülkesinde de uygulamaya çalışacağını belirtti. Biz de kendisine yardımcı olacağız" dedi. Yeni yöntemle hastaların ameliyatın ardından daha kısa sürede iyileşebildiğine dikkat çeken Dr. Akın, daha az ağrı çektiklerini söyleyerek "Bu ameliyatı karın içerisine girmeden yaptığımız için hastanın damarlarını ve sinirlerini kolayca koruyoruz. Aynı zamanda prostat kanserinin gözle görülebilir şekilde olacak yayılımını gözlemleyebiliyoruz" diye konuştu.

İKİ GÜNDE TABURCU OLDU

Teşhisin konulmasının ardından 2 aylık bir sürede ameliyat edilmenin ve sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan, evli ve 3 çocuk sahibi Mehmet Candoğan (66) ise, hastalığın tekrar nüksetmemesi için kontrollere devam edeceğini söyleyerek, kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti. Ameliyatın ardından ertesi gün taburcu edildiğini dile getiren Candoğan şunları söyledi: "Geceleri sık tuvalete kalkıyordum. Kan tahlili yapıldı ve prostatta 10 santimetreye yakın bir kitle çıktı. Kanserli hücre hiçbir yere sıçramadan teşhis konuldu. Dün ameliyat oldum bugün ayaktayım. Ameliyattan sonraki ağrım yok denecek kadar azdı. Bu kadar kolay atlatabileceğimi hiç düşünmemiştim çünkü başka hastanelerde gözüm korktu. Sondanın 3-4 ay kalabileceği, açık ameliyat olabileceği, enfeksiyon riskinin bulunduğunu, ameliyattan sonra ışın tedavisi yani kemoterapi görebileceğim, buna bağlı olarak da kalın bağırsakta incelme ya da delinme yaşanabileceği söylenmişti. Bu risklerin hiçbirini yaşamıyorum. Bu kadar kısa sürede çıkabileceğim için şaşkınım. Prostat kanserisiniz, ameliyat oluyor ve şifa buluyorsunuz, üstüne ayağa kalkıp yürüyorsunuz. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

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