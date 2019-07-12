HABER

Türk hekimler Merkel'in sağlık durumunu yorumladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Alanında uzman hekimlere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titreme nöbeti geçirmesi ve ayakta durmakta zorlanması, nörolojik ya da kan şekeri düşmesine bağlı metabolik bir hastalıktan kaynaklanıyor - Alman Başbakanın rahatsızlığının stres, aşırı susuzluk veya açlık ya da yorgunluktan kaynaklanabileceğini dile getiren uzmanlar, herhangi bir hastalık nedeniyle düzenli kullanılan ilaçların da yan etki doğurmuş olabileceğini bildirdi

Uzmanlara göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titreme nöbeti geçirmesi ve ayakta durmakta zorlanması, nörolojik veya metabolik bir hastalık, stres, aşırı susuzluk ya da açlık veya yorgunluktan kaynaklanmış olabilir. Uzmanlara göre ayrıca bir başka hastalık nedeniyle sürekli kullanılan ilaçların yan etkisi de böyle bir duruma sebebiyet verebilir.

Çeşitli hastanelerde görev yapan alanında uzman Türk hekimler, Almanya Başbakanı Merkel'in ekranlara yansıyan ve dünyada büyük bir merak uyandıran rahatsızlığını yorumlayarak buna neden olabilecek etkenlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uzmanlar, Merkel'in basına yansıyan sağlık durumuna ilişkin görüntülerin, farklı nedenlerle ortaya çıkmış olabileceğini vurguladı.

Merkel'in törenler sırasında ellerini vücudunun önüne getirerek ayakta kalmaya çalışmasına birden fazla etkenin neden olabileceğini belirten hekimler, şu görüşleri dile getirdi:

"Titreme ve ayakta durmakta zorlanma gibi durumların birbirinden bağımsız ya da birbiriyle ilişkili nedenleri söz konusu olabilir. Elbette bunun çeşitli testler ve muayene sonucunda belirlenmesi gerekir. Dışarıdan yapılan gözlem doğrultusunda, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ekranlara yansıyan titreme nöbeti geçirmesi ve ayakta durmakta zorlanmasının nedeni, merkezi sinir sistemini tutan nörolojik ya da kan şekerini düşüren bir metabolik hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Öte yandan, bu durum psikososyal yönden yoğun strese bağlı olabileceği gibi aynı zamanda aşırı susuzluk ve aşırı açlık, yorgunluk da bir neden olarak karşımıza çıkabilir."

Hekimler bu duruma, birden fazla sağlık sorununun bir arada bulunmasının da neden olabileceğini vurgulayarak bir başka hastalık nedeniyle düzenli kullanılan ilaçlara bağlı yan etkinin, ortaya çıkan rahatsızlığın kaynakları arasında bulunabileceğini ifade etti.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Probiyotiğin etkisi 2 haftada ortaya çıkıyorProbiyotiğin etkisi 2 haftada ortaya çıkıyor
Eksik dişler yüzde kırışıklığa neden oluyorEksik dişler yüzde kırışıklığa neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Merkel hekimler metabolik hastalık nörolojik nedenler Yan etki

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.